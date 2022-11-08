В надзорном органе сообщили, что получили срочный отчет филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», в котором указано, что «Ростоблветлаборатория» получила положительный результат проб на присутствие возбудителя АЧС.
Пробы взяли у шести трупов диких кабанов, которых нашли в охотничьих угодьях в четырех километрах от Маслова в Тацинском районе.
Сейчас в муниципалитете проводят мероприятия по профилактике и диагностике болезни, а также решают вопрос о введении ограничений или карантина, чтобы избежать распространения чумы.
Напомним, 7 ноября в Целинском районе сняли карантин по птичьему гриппу.