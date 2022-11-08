rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области вспыхнул очаг африканской чумы свиней в ноябре

8 ноября 15:55
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области сообщили о вспышке африканской чумы свиней после гибели кабанов, об этом сообщили в южном управлении Россельхознадзора по четырем регионам.

В надзорном органе сообщили, что получили срочный отчет филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», в котором указано, что «Ростоблветлаборатория» получила положительный результат проб на присутствие возбудителя АЧС. 

Пробы взяли у шести трупов диких кабанов, которых нашли в охотничьих угодьях в четырех километрах от Маслова в Тацинском районе.  

Главный санврач Ростовской области отменил постановления о карантине и иммунизации
Узнать подробнее

Сейчас в муниципалитете проводят мероприятия по профилактике и диагностике болезни, а также решают вопрос о введении ограничений или карантина, чтобы избежать распространения чумы.

Напомним, 7 ноября в Целинском районе сняли карантин по птичьему гриппу

Читайте также:
В Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свинейВ Китае выявили факт заражения бубонной чумойВспышку чумы свиней зафиксировали в Ростовской области ветеринары
#Надежда Пустяк#Происшествия#Происшествие#Животные#Бездомные животные#Болезни животных#Здоровье
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12