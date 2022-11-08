В Таганроге произошло ДТП с участием трамвая. Днем на улице Большой Бульварной 61-летний водитель Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу трамваю, принадлежащему ООО «Синара». В результате чего транспортные средства столкнулись. Трамвай буквально смял левую часть автомобиля.
Травмы в ДТП получил только водитель легковушки. Машинист и пять пассажиров трамвая отделались испугом.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее 60-летний водитель скончался за рулем переполненного автобуса № 99 в центре Ростова.