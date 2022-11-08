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В Таганроге новый трамвай смял легковушку, выехавшую на рельсы

8 ноября 09:23
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
ДТП с участием трамвая в Таганроге
В Таганроге трамвай въехал в легковое авто, не уступившее ему дорогу, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

В Таганроге произошло ДТП с участием трамвая. Днем на улице Большой Бульварной 61-летний водитель Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу трамваю, принадлежащему ООО «Синара». В результате чего транспортные средства столкнулись. Трамвай буквально смял левую часть автомобиля.

Травмы в ДТП получил только водитель легковушки. Машинист и пять пассажиров трамвая отделались испугом.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия. 

Ранее 60-летний водитель скончался за рулем переполненного автобуса № 99 в центре Ростова.

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