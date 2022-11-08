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В Таганроге за огромную взятку задержали замначальника отдела по борьбе с коррупцией

8 ноября 15:12
Фото: af.mil/CC0 / wikimedia.org
В Таганроге, по информации СМИ, задержали замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки.

Источники заявили 1Rnd, что в самом отделе прошли обыски, но чем они завершились, не раскрывается. Собеседники отметили, что причиной могла стать взятка на сумму 40 миллионов рублей.

«Замначальника отдела задержан и это не единственное в этот день задержание. Оперативные действия могут пройти и в Ростове», — сказано в публикации.

Главный архитектор в Таганроге задержан по подозрению в получении крупной взятки
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Официальных комментариев по данному поводу не было, сейчас они уточняются.

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До этого бывшую чиновницу осудили за раздачу муниципальных квартир в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Взятка#Деньги#Происшествия
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