В Таганроге за огромную взятку задержали замначальника отдела по борьбе с коррупцией

Источники заявили 1Rnd, что в самом отделе прошли обыски, но чем они завершились, не раскрывается. Собеседники отметили, что причиной могла стать взятка на сумму 40 миллионов рублей.
«Замначальника отдела задержан и это не единственное в этот день задержание. Оперативные действия могут пройти и в Ростове», — сказано в публикации.
Официальных комментариев по данному поводу не было, сейчас они уточняются.
Читайте также о том, как сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку за подмену анализов на наркотики.
До этого бывшую чиновницу осудили за раздачу муниципальных квартир в Ростове-на-Дону.