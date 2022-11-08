Сервис СПАРК-Interfax сообщает более скромные данные, так в Ростовской области действуют все 300 юрлиц, специализирующихся на розничной торговле лекарственными средствами в аптеках. Причина таких различий в количестве — это регистрация юрлиц в регионах, отличных от того, в котором ведется торговая деятельность, а также работа сетевых аптек. При этом доходность компаний сильно отличается, условная аптека в Гуково может выручить за год не намного больше миллиона рублей, а самую большую выручку по итогам 2021 года показало ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 6», которое заработало почти 1,7 миллиарда рублей и обеспечило работой более 190 человек. Если же говорить в целом о сети социальных аптек в Ростовской области, то именно организации этой сети заработали по результатам прошлого года миллиарды рублей, а средний показатель выручки у них составил более 550 миллионов рублей.