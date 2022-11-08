В настоящий момент объем аптечного рынка на территории России составляет примерно 1,5 триллиона рублей, и его объемы растут год от года, вне зависимости от пандемии, санкций и других внешних условий. Эксперты прогнозируют, что уже к январю 2023 года объемы рынка могут увеличиться до двух триллионов рублей.
И в это легко можно поверить, ведь в России насчитывается около 72 тысяч аптек, а только в Ростове, согласно сервису «Яндекс. Карты», работает более 900 аптек.
Сервис СПАРК-Interfax сообщает более скромные данные, так в Ростовской области действуют все 300 юрлиц, специализирующихся на розничной торговле лекарственными средствами в аптеках. Причина таких различий в количестве — это регистрация юрлиц в регионах, отличных от того, в котором ведется торговая деятельность, а также работа сетевых аптек. При этом доходность компаний сильно отличается, условная аптека в Гуково может выручить за год не намного больше миллиона рублей, а самую большую выручку по итогам 2021 года показало ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 6», которое заработало почти 1,7 миллиарда рублей и обеспечило работой более 190 человек. Если же говорить в целом о сети социальных аптек в Ростовской области, то именно организации этой сети заработали по результатам прошлого года миллиарды рублей, а средний показатель выручки у них составил более 550 миллионов рублей.
В ТПП сообщают, что такое распределение доходов характерно для сферы торговли лекарствами, поскольку примерно половина доходов рынка приходится на десяток крупнейших компаний, среди которых хорошо известные аптеки «Ригла», «Апрель» и «36,6». Еще около 33% процентов рынка делят между собой сети поменьше, а оставшаяся доля в размере 18% приходится на независимые аптеки, которых в стране не более 13 тысяч организаций.
В Торгово-промышленной палате считают, что для дальнейшего развития аптечного бизнеса необходимо смягчить требования, предъявляемые к аптекам, а также позволить расширить список товаров. Например, продавать не только разрешенную минеральную воду, но также столовую воду или соки.
«Аптеки низкомаржинальны, рентабельность их не больше 1%, средняя рентабельность по стране. Сейчас в Госдуме есть законопроект, который мы поддерживали, который предполагает расширение ассортимента. Дать возможность торговать безалкогольными напитками, ортопедической обувью, оборудованием для занятий физкультурой, спортом у себя дома», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Однако помимо узкого ассортимента у аптек есть и другие проблемы, так, например, в Гордуме Ростова предложили приравнять безрецептурную продажу лекарств к сбыту наркотиков, а покупка лекарств через интернет сократила выручку у тех игроков рынка, кто не может позволить себе оплатить работу сайта и курьерскую службу доставки. Еще одним серьезным препятствием для роста выручки аптек становится ограничение максимальной наценки на лекарства, которое составляет около 20% от первоначальной стоимости препарата. Эксперты утверждают, что это существенно влияет на доходы независимых аптек, которые также не могут позволить себе покупку крупных партий лекарств у поставщиков с целью снижения цены за опт.
Корреспондент RostovGazeta также проверил отзывы на аптеки в соцсетях, что позволило выяснить, что самыми частыми проблемами в работе аптек, по мнению ростовчан, стали низкие стандарты обслуживания и невнимательность провизоров. Кроме того жители города жалуются, что в Ростове почти нет аптек, которые работают круглосуточно — по данным сервиса «Яндекс.Карты» их всего 18, и большая часть находятся в центре города далеко от спальных районов.
Еще одной существенной проблемой стало несоответствие лекарств в наличии на сайте и в самой аптеке, очереди и недоступность некоторых организаций для людей из маломобильных групп населения.
«Аптека, где неторопливо работает одно окошко. Забежать и купить что-то быстро — редкая удача. Обычно приходится в очереди стоять», — написала в отзыве ростовчанка об одной из аптек в восточной части города.
«Пришли на рынок с самыми низкими ценами, завоевали покупателей и сильно завысили цены, причём даже не меняют на сайте. Прихожу в аптеку, а цена выше. Ничего не знаем. Теперь выгоднее через интернет покупать», — поделилась впечатлениями другая местная жительница о посещении аптеки на Ворошиловском проспекте.
«Иногда в рабочее время аптеки просто не работают, дозвониться до оператора и узнать, когда откроется аптека, нереально, проще купить в соседней аптеке, пусть и на 100 рублей дороже, чем ездить», — рассказали местные жители о недостатках аптек Ростова-на-Дону.
Все это в совокупности влияет на независимые аптеки и позволяет сетям захватывать большую часть рынка, особенно после того, как нерецептурные лекарства позволили продавать через интернет весной 2020 года.
«Естественно, что аппетит приходит во время еды. Начали говорить о том, что нужно и рецептурные лекарства продавать тоже дистанционно», — рассказал Сергей Катырин, добавив, что в этом вопросе главным и решающим фактором остается безопасность реализации препаратов.
В ТПП сообщают, что уже весной 2023 года всего три российских региона, список которых пока не раскрывается, начнет продавать рецептурные лекарства через интернет. Этот проект запустят в тестовом режиме, и уже сейчас эксперты предполагают, что подобное решение подойдет одиноким и маломобильным гражданам. Однако власти понимают и риски подобной инициативы — в первую очередь сложность проверки подлинности препарата, условия его хранения и транспортировки.
В ТПП сообщили, что эксперимент будет идти три года до того момента, пока власти примут решение — будет ли готова аптечная сфера к цифровизации. Если опыт окажется положительным — рецептурные лекарства станут продавать онлайн во всех регионах России.