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В УМВД в Таганроге прошли обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке 8 ноября

8 ноября 11:32
Фото: Яндекс.Карты
УМВД Таганрога
В полиции Таганрога, по информации СМИ, провели обыски в рамках уголовного дела о взятке в 40 миллионов рублей.

Источники в силовых структурах рассказали 1Rnd, что обыски провели в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции города. Это случилось утром во вторник, 8 ноября.

«Участников интересовала возможная причастность замначальника отдела к взятке, размер которой может достигать 40 миллионов рублей. Самого его задержали», — сказано в сообщении.

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Издание пишет, что обыски якобы проходят и в отделе управления ЭБ и ПК главка МВД по региону. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области подрядчик ремонта моста хотел подкупить полицию за 1,5 млн руб.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Взятка#Деньги#Происшествия
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