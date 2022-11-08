В УМВД в Таганроге прошли обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке 8 ноября

Источники в силовых структурах рассказали 1Rnd, что обыски провели в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции города. Это случилось утром во вторник, 8 ноября.
«Участников интересовала возможная причастность замначальника отдела к взятке, размер которой может достигать 40 миллионов рублей. Самого его задержали», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что обыски якобы проходят и в отделе управления ЭБ и ПК главка МВД по региону. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области подрядчик ремонта моста хотел подкупить полицию за 1,5 млн руб.