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Водоканал Ростова-на-Дону возьмет кредит на 400 млн рублей

8 ноября 07:44
Фото: Ростовводоканал/vk.com
В Ростовводоканале провели совещание и приняли решение обратиться к компании, которая откроет возобновляемую кредитную линию, говорится на сайте Госзакупок.

Согласно размещенной документации, сумма лимита составит 400 миллионов рублей. Период его действия продлится до ноября 2024 года.

Деньги выдадут для пополнения оборотных средств. Они нужны для операционной деятельности компании в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

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«Заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи», — говорится в документации.

Размер ставки будет зависеть от нескольких параметров, в том числе от ключевой ставки Банка России.

Ранее стало известно, что Минфин в Ростовской области возьмет кредиты на 16 млрд рублей в 2022 году.

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#Экономика#Кредит#Деньги#Илья Протвинов
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