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Военная прокуратура поможет ростовским призывникам пройти углубленный медосмотр

8 ноября 06:54
Фото: mil.ru
Военнослужащий проходит медосмотр
Призывники могут рассчитывать на тщательный медицинский осмотр, рассказал военный прокурор гарнизона Ростов-на-Дону военной прокуратуры ЮВО Игорь Сосницкий.

Ростовские призывники продолжают жаловаться на качество медицинских осмотров в военкоматах. Новобранцы выступают с пожеланиями проведения углубленных медицинских обследований при призыве на военную службу.

Военный прокурор Игорь Сосницкий рассказал, что все жалобы призывников тщательно изучаются. На сборных пунктах, куда прибывают новобранцы, находятся консультационно-правовые пункты. Там свою помощь оказывают сотрудники военной прокуратуры. К ним также можно обратиться с жалобой на халатный медицинский осмотр. Сосницкий заверил, что в таком случае призывнику обязательно окажут помощь, он пройдет углубленный осмотр врача.

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#Виктория Прутковская#Новости#Призыв
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