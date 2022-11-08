Военный прокурор Игорь Сосницкий рассказал, что все жалобы призывников тщательно изучаются. На сборных пунктах, куда прибывают новобранцы, находятся консультационно-правовые пункты. Там свою помощь оказывают сотрудники военной прокуратуры. К ним также можно обратиться с жалобой на халатный медицинский осмотр. Сосницкий заверил, что в таком случае призывнику обязательно окажут помощь, он пройдет углубленный осмотр врача.