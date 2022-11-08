Как рассказал Николай Демин, метеорный поток Леониды активен каждые 33 года. Он связан с кометой-прародительницей 55Р/Темпеля-Туттля, которая возвращается к Солнцу с такой же периодичностью.
«Во время таких метеорных дождей за час на небе можно пронаблюдать сотни, а то и тысячи „падающих звёзд“. В прочем, в этом году ничего подобного не ожидается — активность потока, скорее всего, будет в рамках средних многолетних значений: 15-20 метеоров в час», — отмечает астроном.
Предыдущие всплески активности, вспоминает Николай Демин, у метеорного потока Лнониды приходились на 1966 и 1999 годы, а следующий ожидается осенью 2023 года.
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