«Во время таких метеорных дождей за час на небе можно пронаблюдать сотни, а то и тысячи „падающих звёзд“. В прочем, в этом году ничего подобного не ожидается — активность потока, скорее всего, будет в рамках средних многолетних значений: 15-20 метеоров в час», — отмечает астроном.