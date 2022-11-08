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Житель Ростовской области двумя молотками убил знакомого

8 ноября 13:49
Фото: 1MI
В Ростовской области предъявили обвинение мужчине, который при помощи молотков убил знакомого, сообщили в УСКР по региону.

В хуторе Кочеванчик 25 октября 58-летний житель Азова поссорился со своим 62-летним знакомым. Прийти к компромиссу у них не получилось.

Тогда обвиняемый схватил два молотка и стал избивать оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался. 

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По факту убийства возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей по решению суда. В данный момент проводятся следственные действия. 

Если вина мужчины будет доказана, то он может попасть в колонию на срок до 15 лет. 

Ранее в Ростове нашли мертвым сторожа муниципального предприятия ритуальных услуг.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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