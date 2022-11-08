Житель Ростовской области двумя молотками убил знакомого

В хуторе Кочеванчик 25 октября 58-летний житель Азова поссорился со своим 62-летним знакомым. Прийти к компромиссу у них не получилось.
Тогда обвиняемый схватил два молотка и стал избивать оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался.
По факту убийства возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей по решению суда. В данный момент проводятся следственные действия.
Если вина мужчины будет доказана, то он может попасть в колонию на срок до 15 лет.
Ранее в Ростове нашли мертвым сторожа муниципального предприятия ритуальных услуг.