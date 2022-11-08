rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей Анголы решили накормить мясом из Ростовской области

8 ноября 08:11
Фото: Paulo César Santos/CC0 / wikimedia.org
Из Ростовской области в Анголу экспортировали 54 тонны мясной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Вся партия в октябре прошла через пункт ветеринарного оформления «Несветайский». После этого ее отгрузили на экспорт.

«Товар признали безопасным, он соответствует требованиям стран-импортеров. Качество также подтвердили в рамках лабораторных исследований», — сказано в сообщении.

«Конфеты с мясом»: жительница Ростовской области обнаружила в сладостях червей
Узнать подробнее

Отмечается, что Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз.

Ранее Ростовская область экспортировала 5 тысяч тонн мяса в Африку, Абхазию и Донбасс. Этот показатель за год вырос на 43%. 

Добавим, что в этом году в донском регионе на 36% увеличили производство мяса индейки.

Читайте также:
В Ростовской области на 36% увеличили производство мяса индейки в 2022 году400 кило «мяса в пробирке» за 21 день: инновационная разработка молодого ученого«Конфеты с мясом»: жительница Ростовской области обнаружила в сладостях червей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мясо#Экономика
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12