Жителей Анголы решили накормить мясом из Ростовской области

Вся партия в октябре прошла через пункт ветеринарного оформления «Несветайский». После этого ее отгрузили на экспорт.
«Товар признали безопасным, он соответствует требованиям стран-импортеров. Качество также подтвердили в рамках лабораторных исследований», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз.
Ранее Ростовская область экспортировала 5 тысяч тонн мяса в Африку, Абхазию и Донбасс. Этот показатель за год вырос на 43%.
Добавим, что в этом году в донском регионе на 36% увеличили производство мяса индейки.