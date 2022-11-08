Журналисты обратились за комментарием в МКУ «Служба городских кладбищ». Там пояснили, что действительно ввели запрет на проезд грузовых машин на городские кладбища. Это решение обосновали тем, что сезон работ на территории погостов заканчивается 31 октября. Устанавливать оградки и памятники снова разрешат только 15 апреля. Чтобы провести какие-либо работы на местах захоронения раньше этого срока, нужно получить в МКУ «СГК» специальное разрешение.