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Жителей Ростова не пускают на кладбища со своими оградками и памятниками

8 ноября 10:20
Фото: rostov-gorod.ru
Северное кладбище в Ростове
Ростовчанам запретили въезд на кладбища со своими оградками и памятниками, сообщили горожане СМИ.

В Ростове местным жителям с 31 октября запретили въезд на кладбища со своими оградками и памятниками. Горожанка по имени Галина рассказала 1рнд, что пыталась провезти новую оградку к месту захоронения своих родителей на одном из ростовских кладбищ. Однако машину с оградкой даже не пропустили через ворота.

Журналисты обратились за комментарием в МКУ «Служба городских кладбищ». Там пояснили, что действительно ввели запрет на проезд грузовых машин на городские кладбища. Это решение обосновали тем, что сезон работ на территории погостов заканчивается 31 октября. Устанавливать оградки и памятники снова разрешат только 15 апреля. Чтобы провести какие-либо работы на местах захоронения раньше этого срока, нужно получить в МКУ «СГК» специальное разрешение.

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Отмечается, что такие работы будут контролироваться сотрудниками кладбищ. Они будут следить, чтобы во время установок оградок или памятников не пострадали соседние захоронения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ускоренно готовят участки для воинских захоронений на кладбище.

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