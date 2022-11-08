rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили об опасной инфекции

8 ноября 09:25
Фото: Schreibvieh/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о распространении африканской чумы свиней, сообщили в мэрии.

Вспышку заболевания зафиксировали на территории Роговского сельского поселения. Это произошло в ноябре 2022 года. 

Из-за этого людям напомнили о мерах профилактики болезни. Заражение свиней происходит при совместном их содержании с заболевшими. 

Владельцев свинопоголовий попросили предоставлять животных для вакцинации. Содержать поголовье можно только закрытым, не допускать свободного выгула свиней. 

В Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней
Узнать подробнее

Животных нужно обрабатывать от кровососущих насекомых, нельзя использовать необезвреженный корм. Стоит помнить, что лечения от этой болезни нет, для человека угрозы отсутствуют. 

В Ростове заметили женщину, выгуливающую кабана на поводке по улице

 

Читайте также:
Дончане смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноябряВ Ростове животным помогут найти дом на фестивале «Дай лапу» 22 и 23 октябряПриезжающим в Ростов беженцам некуда девать своих домашних животных
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Животные#Болезнь#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12