Жителей в Ростове-на-Дону предупредили об опасной инфекции

Вспышку заболевания зафиксировали на территории Роговского сельского поселения. Это произошло в ноябре 2022 года.
Из-за этого людям напомнили о мерах профилактики болезни. Заражение свиней происходит при совместном их содержании с заболевшими.
Владельцев свинопоголовий попросили предоставлять животных для вакцинации. Содержать поголовье можно только закрытым, не допускать свободного выгула свиней.
Животных нужно обрабатывать от кровососущих насекомых, нельзя использовать необезвреженный корм. Стоит помнить, что лечения от этой болезни нет, для человека угрозы отсутствуют.
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