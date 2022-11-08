ЖК «Измаильский экоквартал» стал лучшим ЖК бизнес-класса Ростовской области

При оценке были также учтены современные предпочтения покупателей и технические характеристики новостроек, которые оценивались более чем по 130 параметрам среди которых: качество строительства, безопасность, транспортная доступность, наличие паркинга, благоустройство внутренней территории и др.
На 1 ноября 2022 года в рейтинг вошли более 11,5 тысяч жилых комплексов по всей России. Каждому из них была дана адекватная оценка в баллах, сумма которых по итогу и определила финальное место в рейтинге. Согласно данным ЕРЗ, лучшим жилым комплексом бизнес-класса в донской столице стал ЖК «Измаильский экоквартал» от группы компаний «Альянс».
Оценщиков порадовало уникальное сочетание редких форматов квартир этого ЖК, его авторская архитектура и полностью кирпичное исполнение самих домов с переменной этажностью (10-14 этажей). В квартирах выполнено индивидуальное отопление, тщательно продуманы планировки с высокими потолками и панорамными окнами.Толщина межквартирных стен из кирпича - 520 мм, в полу выполнена профессиональная шумоизоляция.Именно такую альтернативу и предлагает ростовский застройщик-лидер микрорайонам с 25-этажными домами и типовыми планировками, которые наполнили Ростов-на-Дону.
Как пояснили в ГК «Альянс» — к каждому клиенту сотрудники находят свой подход. Ведь каждый человек по своей природе индивидуален.
В ГК «Альянс» также добавили, что в ближайшее время начнется рекламная кампания — «Время дарить заботу», в рамках которой, застройщик предложит клиентам улучшенный сервис по приобретению недвижимости: различные виды ремонта (предчистовая отделка, ремонт «под ключ», дизайнерские проекты), выгодные предложения на дополнительные помещения (кладовые, парковочные места для автомобилей и мото-транспорта),возможность выбрать дополнительные услуги (остекление лоджий тёплым профилем), а также ипотечные программы со сниженными ставками и рассрочку до конца строительства.
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