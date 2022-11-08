ЖК «Измаильский экоквартал» стал лучшим ЖК бизнес-класса Ростовской области

На 1 ноября 2022 года в рейтинг вошли более 11,5 тысяч жилых комплексов по всей России. Каждому из них была дана адекватная оценка в баллах, сумма которых по итогу и определила финальное место в рейтинге. Согласно данным ЕРЗ, лучшим жилым комплексом бизнес-класса в донской столице стал ЖК «Измаильский экоквартал» от группы компаний «Альянс».