Алексей Логвиненко заявил об эффективности борьбы с незаконными объектами торговли

Глава городской администрации также отметил, что для борьбы с этими торговыми точками необходимо решать не только вопрос о земле на которой они расположены, но и смотреть в корень проблемы. Незаконных ларьков год от года по отчетам становится меньше, но проблема с незаконной торговлей по-прежнему остается актуальной. Легализация некоторых точек безусловно приносит в бюджет города ежегодно определенные суммы, но в Ростове-на-Дону, есть и такие места, где их просто не должно и не может быть.