Алексей Логвиненко заявил об эффективности борьбы с незаконными объектами торговли

Об этом сообщил руководитель комитета по торговле и бытовому обслуживанию Ростова-на-Дону Константин Тихонов на расширенном планерном совещании главы Администрации города.
По его словам, которые прозвучали в докладе, функция освобождения земельных участков от незаконно установленных торговых точек сегодня реализуется несколькими способами.
К основному из них относится демонтаж незаконно размещенной торговой точки. Он проводится в соответствии с постановлением главы городской администрации № 234 (постановление вы можете посмотреть на сайте администрации Ростова-на-Дону — прим. RostovGazeta). Также для борьбы используются и другие методы, среди которых используется привлечение к административной ответственности через протоколы и штрафы, выписанные судом, после передачи дела в ДИЗО.
Благодаря слаженной работе, городская власть с начала текущего года уже взыскала около 3 млн рублей. Также администрации удалось освободить 408 земельных участков, в рамках муниципального контракта — 200.
— В целом можно констатировать достижение одной из основных целей. Остаток незаконно размещенных торговых объектов значительно сокращается. Особое внимание уделяется демонтажу нестационарных торговых объектов по реализации табачной продукции. В текущем году уже освобождено 45 земельных участков, демонтировано 36 торговых точек, — отметил Константин Тихонов.
Он также добавил, что на 1 ноября текущего года в городе насчитывается еще 23 незаконных точки по реализации табачной продукции, каждая из них на особом контроле ведомства.
Достигнуть таких результатов помогли поправки в вышеупомянутое постановление главы городской администрации № 234. Благодаря им, срок по освобождению муниципальной территории от незаконных торговых точек сократился в разы. Если раньше собственнику НТО давалось пять дней на демонтаж своей торговой точки, то теперь эту работу необходимо завершить за два дня. Причем городские власти в праве самостоятельно, вместе с представителями районной администрации приступить к разбору и вывозу крупногабаритных НТО.
Руководитель комитета по торговле и бытовому обслуживанию города Ростова-на-Дону пояснил, что на сегодня по претензиям за незаконное размещение торговых точек, начислено более 20 млн рублей. Однако добровольно оплачено на данный момент — всего 905 тысяч рублей. Со всеми должниками городская администрация планирует разбираться в судебном порядке.
В процессе доклада были обозначены и некоторые проблемы. Одна из них повторное размещение торговых точек в тех местах, откуда они были убраны. По мнению Константина Тихонова этот вопрос можно решить путем установки на освобожденной муниципальной земле малых архитектурных форм. Выслушав предложения Тихонова, глава городской администрации Алексей Логвиненко подчеркнул, что идею с размещением малых архитектурных форм город безусловно возьмет во внимание, однако по-прежнему остается проблема с блуждающими торговыми точками. Ведь как правило, они реализуют контрафактную табачную продукцию, не просто вредную, а опасную для здоровья.
— Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, — заявил Алексей Логвиненко. — Мы будем работать с МВД, привлечем ОБЭП и попытаемся выяснить кто стоит за этой контрафактной продукцией и почему ее не изымают. Даже губернатор области говорил, о большом количестве контрафактного табака в Ростовской области и просил муниципалитеты принять решительные меры.
Глава городской администрации также отметил, что для борьбы с этими торговыми точками необходимо решать не только вопрос о земле на которой они расположены, но и смотреть в корень проблемы. Незаконных ларьков год от года по отчетам становится меньше, но проблема с незаконной торговлей по-прежнему остается актуальной. Легализация некоторых точек безусловно приносит в бюджет города ежегодно определенные суммы, но в Ростове-на-Дону, есть и такие места, где их просто не должно и не может быть.
«Проводится активная работа по привлечению торгующих в неустановленных для этих целей местах к административной ответственности. Проводятся регулярные рейды, в том числе с привлечением сотрудников полиции. Еще одним направлением является передача материалов в ДИЗО для расчета сумм за неосновательное обогащение за использование земельных участков без оформления прав на них. Этот процесс довольно длительный, но результативный», — объяснил сити-менеджер.
Градоначальник отметил, что особое внимание нужно уделить точкам на остановках. Сейчас проводится работа по внесению изменений в схему размещения НТО для переноса павильонов и предоставления компенсационных мест владельцам.
Алексей Логвиненко добавил, что до конца года нужно освободить город от незаконных объектов торговли.