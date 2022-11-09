Бизнесу в Ростовской области предоставили меры поддержки
9 ноября 14:49
В Ростовской области нуждающиеся в поддержке представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться оборотным кредитованием и инвестиционным финансированием.
В сложившихся условиях малый и средний бизнес особенно нуждается в дополнительной поддержке. В этом году правительство ввело несколько антикризисных инструментов для бизнеса.
Так, для предпринимателей и компаний появилось оборотное финансирование в рамках обновленной программы стимулирования кредитования «Корпорации МСП». Группа компаний "Ардон", занимающаяся выращиванием зерновых культур, первая в Сбере воспользовалась этой возможностью.
Само ГК входит в топ-10 латифундистов по объему земельного банка в Ростовской области. Растениеводство является главной отраслью сельского хозяйство региона. В этом году области удалось установить рекорд, собрав 14,7 миллиона ранних зерновых.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что инвестиционное финансирование от «Корпорации МСП» появилось весной, а сейчас есть оборотное кредитование.
Руслан Салимов
«Если аграрию не хватает возможностей льготной программы МСХ или есть траты, не соответствующие целевому кредитованию, то есть возможность воспользоваться „ПСК Оборотная“ и дополнительно уменьшить процентную ставку», — объяснил Руслан Салимов.
Он напомнил, что в этом году власти запустили сразу несколько антикризисных мер для бизнесменов. По его словам, Сбер делает их максимально доступными для донских бизнесменов.
Согласно программе, можно получить кредит на инвестиционные цели по пониженной ставке. Также деньги выдают на пополнение оборотных средств и рефинансирование.
Сумма кредитных линий варьируется трех миллионов до двух миллиардов рублей. Для оборотного кредитования срок составляет три года, для инвестиционного финансирования — до 10 лет.