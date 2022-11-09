Как пишет краевед Светлана Морозова, где-то к середине XIX века в Ростов стали стекаться нищие, мошенники, грабители, проститутки. Они облюбовали Богатяновку. Почему? Дело в том, что у нее было выгодное географическое положение, она находилась буквально в нескольких сотнях метров от Нахичевани, точнее сказать, от границы с Нахичеванью, рядом с Ростово-Нахичеванской межой. А в Нахичевани ростовские полицейские власти не имели. Это тоже был важный момент. И еще: у Богатяновки не было никакого плана застройки, а дворики домов, как и сами дома, имели черные ходы и тайные проходы. Так что скрыться от полиции ворам и мошенникам было легко.