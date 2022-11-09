Существует и немало легенд, связанных с криминальным миром. Городская легенда утверждает, что Ростов посещала знаменитая Сонька Золотая Ручка. Мол, она селилась в престижном «Гранд Отеле», проводила весело время в ресторане, а утром совершала дерзкие ограбления.
Криминальная Богатяновка
Как пишет краевед Светлана Морозова, где-то к середине XIX века в Ростов стали стекаться нищие, мошенники, грабители, проститутки. Они облюбовали Богатяновку. Почему? Дело в том, что у нее было выгодное географическое положение, она находилась буквально в нескольких сотнях метров от Нахичевани, точнее сказать, от границы с Нахичеванью, рядом с Ростово-Нахичеванской межой. А в Нахичевани ростовские полицейские власти не имели. Это тоже был важный момент. И еще: у Богатяновки не было никакого плана застройки, а дворики домов, как и сами дома, имели черные ходы и тайные проходы. Так что скрыться от полиции ворам и мошенникам было легко.
Именно Богатяновка была лидером по криминальности среди остальных районов города. Хотя и в других районах преступность процветала. Считают даже, что в тот период времени каждый десятый ростовец был связан с криминалом.
Однако преступники в Богатяновке вели себя спокойно. Знаете, почему? Они здесь жили. Тут обитали известные ростовские грабители, шулера, скупщики краденого, авторитетные воры, медвежатники (грабители сейфов). Именно здесь распределялся воровской «общак». Но «работать», как правило, они отправлялись в другие районы.
Какое-то время в Богатяновке обитал легендарный вор Манджура. Его на самом деле звали Алексей Черепанцев. В Ростове он был известен как профессиональный карманник, незаметно срезал с прохожих золотые часы, цепочки. Таких, как он, называли «фотографами». Почему его звали Манджура? А потому, что его отправили с Дона в ссылку на Дальний Восток. Он странствовал по Маньчжурии. Отсюда и пошло это прозвище. Кстати, Манджура был полиглотом и эрудированным человеком. Он говорил на японском и китайском языках. Еще находясь на Дальнем Востоке, организовал банду, которая «прославилась» дерзкими грабежами.
По данным краеведа Морозовой, в Богатяновке были и другие «звезды» воровского мира − Королева Марго, Верховный Судья (Иосиф Демьяненко).
Нахичеванская Берберовка
В Нахичевани также были свои авторитеты воровского мира. Особенно «славилась» этим нахичеванская Нахаловка − Берберовка. Напомню, что Берберовка − один из самых известных районов Нахичевани. Он располагается в северо-восточном углу старой Нахичевани, который раньше прилегал к Балабановским рощам (ныне парк Н.Островского).
Как пишет ростовский краевед В. С. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», пока так и не удалось установить, кто именно из Берберовых увековечен в том названии. В Нахичевани род Берберовых был очень известным и уважаемым. Считается, что купцы Берберовы имели свое поместье в этом районе. При этом население Берберовки составляли в основном бедные армяне. Эти люди были добропорядочными. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани.
Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой. Именно здесь среди порядочных граждан любили селиться разные проходимцы, авантюристы, спекулянты и фальшивомонетчики.
В начале двадцатого века Берберовка считалась самым криминальным районом Нахичевани. И во многом это произошло благодаря некоему мошеннику Вартану Годзиеву. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» приводит два уникальных исторических документа, связанных с именем Вартана Мнацагановича Годзиева:
«Акт от 6-го октября 1917 г., составленный при проверке хлебных карточек, сданных нахичеванским хлебопеком Годзиевым, проживающим на даче Берберова, в присутствии служащих организации Карточной системы Винявского Ярослава Семеновича и Витошинского Владимира Модестовича, в том, что 3-го октября с. г., за № 2154 приемной книжки, принято от Годзиева 86 связок хлебных карточек за период от 29 сентября по 1 октября, из коих: карточек основных − 76 связок, усиленных − 10, всего 86, по 100 шт. в каждой. При проверке отдельных свертков вышеназванными служащими обнаружено 305 кусков цветной бумаги вместо хлебных карточек.
Для удостоверения нарушения Годзиевым правил Карточной системы составлен сей акт».
И еще один документ:
«В Нахичеванскую н/Д продовольственную управу 8 октября 1917 г.:
«Заявление
Центральное бюро по приемке и проверке карточек настоящим доводит до сведения Нахичеванской продовольственной управы, что пекарь Годзиев Вартан Мнацаганович, проживающий на Берберовских городских дачах, вторично принес в большом количестве нарезанные красные бумажки, по виду похожие на хлебные боны, вследствие чего мы вынуждены прекратить выдачу ему муки. Организация Карточной системы просит распределить выдаваемую ему муку между другими пекарями и о распределении сообщить нам.
Заведующий Карточной системой Делопроизводитель».
В то смутное время подобные авантюристы и мошенники типа Годзиева встречались часто.
К сожалению, криминальная слава сохранилась за Берберовкой и после октябрьской революции 1917 года.
Герои-милиционеры
На Армянском кладбище в Нахичевани находятся могилы милиционеров-героев Лянде и Шитикова. Не секрет, что в послевоенные годы в Ростове и Нахичевани был разгул преступности. Помните популярный в советские годы фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»? Так вот подобные банды, как «Черная кошка» из кинофильма, были и в нашем городе. И бандиты любили отсиживаться в таких глухих местах, как Берберовка. Тем более что в этом месте воровские понятия уважали намного больше, чем советские законы. В этих местах, как правило, авторитет криминальных лидеров был непререкаем.
1 января 1949 года милиционер Владимир Лянде со своими близкими отмечал Новый год. Но ему сообщили, что недалеко от его дома, в Берберовке, также празднует Новый год криминальный авторитет, находящийся в розыске. Домой к Лянде пришли его коллеги, сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом. Они решили брать криминального авторитета. Лянде посчитал, что медлить нельзя, позвонил в управление. Оттуда прислали подмогу. К Владимиру Лянде пришел также местный участковый капитан милиции Шитиков, который в прошлом, как и Лянде, был фронтовиком. И он также хотел отметить праздник в кругу семьи. Но, узнав, что его коллеги должны ловить криминального авторитета, пришел им помогать.
К сожалению, финал этой истории не такой счастливый, как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Очевидцы вспоминали, что криминальный авторитет почувствовал неладное и оказал вооруженное сопротивление. Когда Лянде вошел в дом, где был преступник, тот сразу выстрелил в милиционера из двух пистолетов. Затем выскочил в окно. Тут ему преградил путь Шитиков. Но бандит убил и его. И все же сотрудникам милиции удалось застрелить криминального авторитета.
Отважных милиционеров похоронили на Армянском кладбище в Нахичевани как героев. Кстати, в честь Владимира Лянде в нашем городе в Первомайском районе названа улица.
Конечно, криминальное прошлое нашего города − это не повод для гордости. Но это история, которую надо знать. И уж тем более помнить подвиг милиционеров-героев.
Георгий Багдыков