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Число "минирований" зданий в Ростове выросло вдвое за два месяца

9 ноября 07:41
Фото: 1MI
В октябре полиция Ростова получила более 700 вызовов по факту минирования городских зданий и соцобъектов, об этом сообщил начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак.

В Ростове сотрудники полиции получили более 700 ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. По словам главы городского управления МВД, каждое сообщение проверили - обследовали объекты с применением служебных собак, однако ни одного взрывного устройства так и не было обнаружено в ходе работ.

При этом, напомним, что в августе поток сообщений о минированиях был практически в два раза ниже и составлял около 400 ложных вызовов.

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Ранее в Ростовской области в Азове неизвестные сообщили о том, что один из военкоматов был заминирован. После этого экстренные службы перекрыли центр города на несколько часов. Информация не получила подтверждения. 

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