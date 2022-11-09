В Ростове сотрудники полиции получили более 700 ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. По словам главы городского управления МВД, каждое сообщение проверили - обследовали объекты с применением служебных собак, однако ни одного взрывного устройства так и не было обнаружено в ходе работ.
При этом, напомним, что в августе поток сообщений о минированиях был практически в два раза ниже и составлял около 400 ложных вызовов.
Ранее в Ростовской области в Азове неизвестные сообщили о том, что один из военкоматов был заминирован. После этого экстренные службы перекрыли центр города на несколько часов. Информация не получила подтверждения.