Дело завели в Ростове-на-Дону из-за махинаций с нацпроектом «Демография» на 1,5 млн

В 2019 году обвиняемый заключил контракт на обучение населения. Его сумма составила 1,5 миллиона рублей.
Для предпенсионеров должны были организовать профессиональное обучение, но в результате услугу никто не получил. А в документы внесли недостоверную информацию.
Отмечается, что обучение должно было пройти в рамках нацпроекта «Демография». После этого возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.