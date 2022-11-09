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Дело завели в Ростове-на-Дону из-за махинаций с нацпроектом «Демография» на 1,5 млн

9 ноября 10:19
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора среднего специального учебного заведения за махинации на 1,5 млн рублей, сообщили в УФСБ по региону.

В 2019 году обвиняемый заключил контракт на обучение населения. Его сумма составила 1,5 миллиона рублей.

Для предпенсионеров должны были организовать профессиональное обучение, но в результате услугу никто не получил. А в документы внесли недостоверную информацию. 

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Отмечается, что обучение должно было пройти в рамках нацпроекта «Демография». После этого возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.

 

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