В управлении рассказали, что во время управления автомобилем в состоянии опьянения житель Красного Сулина нарушил ПДД, что повлекло за собой гибель человека. В итоге Красносулинский районный суд определил, что виновник аварии обязан возместить моральный ущерб семье погибшего в размере 276,3 тысячи рублей.
Несмотря на решение суда, должник не выплатил моральный вред, и в отношении него начали исполнительное производство о возмещении. Должнику напомнили о его задолженности, но он все равно не выплатил моральный ущерб, из-за чего вынесли постановление о взыскании более 19 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.
Кроме того, пристав-исполнитель вынес запрет на регистрацию недвижимости должника, а именно земельного участка, который виновник ДТП пытался продать. Чтобы провести сделку мужчине пришлось выплатить долг.
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