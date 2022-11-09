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Дончанин оплатил ущерб за смерть человека после угрозы его сделке по продаже земли

9 ноября 10:31
Фото: 1MI
В Красном Сулине водитель, из-за вождения которого умер человек, оплатил моральный ущерб родственникам погибшего только после запрета на проведение сделки с землей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Ростовской области.

В управлении рассказали, что во время управления автомобилем в состоянии опьянения житель Красного Сулина нарушил ПДД, что повлекло за собой гибель человека. В итоге Красносулинский районный суд определил, что виновник аварии обязан возместить моральный ущерб семье погибшего в размере 276,3 тысячи рублей. 

Несмотря на решение суда, должник не выплатил моральный вред, и в отношении него начали исполнительное производство о возмещении. Должнику напомнили о его задолженности, но он все равно не выплатил моральный ущерб, из-за чего вынесли постановление о взыскании более 19 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора. 

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Кроме того, пристав-исполнитель вынес запрет на регистрацию недвижимости должника, а именно земельного участка, который виновник ДТП пытался продать. Чтобы провести сделку мужчине пришлось выплатить долг. 

Ранее в Ростовской области насмерть сбили неизвестного мужчину. 

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#Надежда Пустяк#Ростовская область#Красный Сулин#Происшествие#Дтп#Суд#Преступность
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