Несмотря на решение суда, должник не выплатил моральный вред, и в отношении него начали исполнительное производство о возмещении. Должнику напомнили о его задолженности, но он все равно не выплатил моральный ущерб, из-за чего вынесли постановление о взыскании более 19 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.