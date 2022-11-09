Донецкая железная дорога: тысячи километров путей, тысячи судеб

Действительно, в истории человечества именно развитие транспортного сообщения сыграло ключевую роль. А строительство железнодорожного транспорта в XIX стало без преувеличения двигателем научно-технического прогресса, промышленности, экономики, да и всех остальных сфер жизни.
Мало кто знает, что именно железная дорога подтолкнула человечество к стандартизации исчисления времени суток по Гринвичу и введению часовых поясов (это произошло после ряда столкновений поездов, когда машинисты перед выездом устанавливали часы по-местному, а не единому времени).
Бурное развитие промышленности и становление Донбасса также началось с развитием железнодорожного транспорта. Причем железные дороги здесь появились до начала угледобычи и металлургии. И именно благодаря железной дороге в первой половине XX века он заслужил звание «Сердце России». На знаменитом плакате 1920-х годов, где Донбасс изображен в виде сердца, кровеносные сосуды, которые связывают его с другими регионами страны — это ни что иное, как стилизованные железнодорожные линии.
Первая в мире
Стоит отметить, что Российская Империя была новатором по части строительства железных дорог. Первая не железная, а чугунная узкоколейная дорога была построена в
России еще в 1788 году. Правда ее протяженность составляла всего 173 метра, и она соединяла между собой два цеха Александровского пушечного завода в Петрозаводске. По ней в вагонетках, которые толкали рабочие, перевозили руду и пушечные стволы из литейного цеха в сверлильный. Примечательно, что нигде в мире подобных технических решений тогда еще не было. А прототип современных железных дорог также появился в России, на Алтае. Ее построил выдающийся русский инженер-изобретатель Петр Кузьмич Фролов. В 1806 году он предложил соединить «чугункой» протяженностью 1,8 километров Змеиногорский рудник с фабрикой по выплавке серебра. Груженые вагонетки должны были тянуть лошади.
Всего за 3 года с 1806 по 1809 дорога была проложена, при ее строительстве были применены основные решения, которые в последующем легли в основу строительства всех железных дорог мира. Отметим, что в Европе и в США подобные дороги появились лишь спустя два десятилетия. Ну, а первые рельсовые дороги на паровой тяге также появились на производстве — на Нижнетагильском заводе Демидовых в 1834 году. Первые паровозы, для дороги Демидовых спроектировали крепостные — отец и сын — Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы.
И тем не менее, железнодорожное дело в России еще многие годы ограничивалось лишь запросами производства. Запускать поезда с целью пассажирских перевозок считалось нерентабельным.
Все изменилось после 1837 года, когда в Петербурге открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединяла Петербург и Царское село. Дорога была длиною всего 25 верст, но продемонстрировала все преимущества нового вида транспорта. За один раз состав мог перевозить более 300 человек и разнообразные грузы. Более того, железная дорога практически не зависела от погодных условий, а скорость состава достигала 30 верст в час (примерно 32 км в час).
И все же, до 1850-х годов Россия всерьез отставала от стран Западной Европы и США. К примеру, в 1853 году общая протяженность железнодорожных путей Российской Империи составляла всего 979 верст (1,5% всей железнодорожной сети во всем мире).
Поражение в войне, как двигатель прогресса
Крымская война 1853–1856 годов, в которой Россия потерпела поражение, выявила всю отсталость Империи от высоко индустриализированных на тот момент стран Европы. Особенно это касалось вопросов экономики, промышленного производства, железнодорожного сообщения, судостроения. После проигрыша в войне начались давно назревшие в стране реформы, проводимые Александром II — Отмена крепостного права, Судебная реформа, Реформа образования и т. д.
Именно крепостная реформа 1861 года дала тот импульс, который был необходим для развития капиталистических отношений, становления тяжелой и добывающей промышленности. Процветающий до этого гужевой транспорт и чумацкий промысел, которые более-менее удовлетворяли потребности сельскохозяйственного производства, с запросами промышленности справиться не могли. То же самое можно сказать и о пассажирских перевозках, доставке почты и других срочных грузов.
Кроме того, поражение в Крымской войне показало, насколько необходимы железные дороги связывающие порты Чёрного и Азовского морей с промышленными и центральными регионами России. Отсутствие железнодорожного сообщения существенно сказалось на военной логистике и снабжении армии. К полю боя вовремя не могли доставить боеприпасы, продовольствие и т. д. Поэтому строительство железных дорог на юге страны, так называемый «Южный ход» стало приоритетной задачей.
Еще в самом начале военных действий в 1854 году данный вопрос был вынесен на рассмотрение руководства страны. Начались проектные работы по будущему строительству железной дороги по направлению Москва-Харьков-Феодосия. В рамках проекта планировалось построить и отдельное ответвление именно на Донбасс.
Проектом лично руководил первый министр путей сообщения России Петр Петрович Мельников. Строительству железной дороги в Донбассе он придавал первоочередное значение. Мельников считал, что сперва надо проложить пути в край богатый полезными ископаемыми и стройматериалами, а уже потом прокладывать дорогу в Крым. В течение двух лет с 1855 по 1856 группа инженеров под руководством Мельникова проводила изыскания. Но когда проект строительство дороги по маршруту Харьков-Лозовая-Донбасс был окончательно готов его, якобы из-за экономической нецелесообразности, законсервировали.
И лишь спустя год, в 1857 году Император Александр II издал указ о строительстве в России целой сети железных дорог протяженностью почти 4 тысячи километров. Тогда же было создано Главное общество российских железных дорог. В нем был задействован русский, французский, английский и немецкий банковские капиталы. В то же время сам Петр Мельников считал, что к финансированию строительства в первую очередь необходимо привлекать именно отечественные капиталы, что должно было благотворно сказаться на росте экономики всей страны.
В 1865 году Главное общество российских железных дорог преобразовали в Министерство путей сообщения. Как было сказано выше, первым его руководителем стал Петр Мельников. В качестве первоочередных задач он определил строительство путей в Донецкий и Криворожский горнорудные бассейны, а также строительство ж/д путей на Урал и в Среднюю Азию. При этом вести строительство он предложил за счет государственных средств.
Под руководством «железнодорожного короля»
Днем рождения современной Донецкой железной дороги считается 5 января 1870 года (по новому стилю). Именно в этот день торжественно была открыта Курско-Харьково-Азовская магистраль. Она была построена в рекордные сроки — всего за 1 год и 10 месяцев.
Концессию на ее строительство в 1868 году получил Самуил Соломонович Поляков, благодаря которому Донбасс получил новое средство сообщения. Дорога принесла 32-летнему предпринимателю, купцу 1-й гильдии, коммерции советнику баснословные прибыли.
На личности Полякова стоит остановиться отдельно. Выходец из семьи еврейского торговца водкой был образцом удачливого предпринимателя, которые двигали экономику и промышленность России тех лет.
Дело в том, правительство очень быстро убедилось в бессилии государства в строительстве железных дорог и было решено передать бразды правления представителям частного капитала. При этом коммерсантам предоставлялся ряд льгот, вплоть до выпуска облигаций, доход от которых гарантировался правительством.
Свой первый субподряд на строительство железных дорог Поляков получил благодаря министру почт и телеграфов, графу Ивану Матвеевичу Толстому, у которого ранее арендовал землю под строительство водочного завода. Тот оценил предпринимательский талант молодого винокура и привлек его к более серьезному делу — железнодорожному строительству. Именно граф Толстой познакомил Полякова с министром Петром Мельниковым. Молодой предприниматель очень успешно использовал новые связи в правительственных кругах и при этом очень щедро благодарил своих покровителей. Сейчас данный метод ведения бизнеса считается уголовным деянием, но тогда он был распространен повсеместно. Очень часто современники обвиняли Полякова в недобросовестности. Железные дороги он строил с поразительной скоростью, но пренебрегал строительством инфраструктуры, оставлял недостроенными здания вокзалов и подсобных строений, нередко клал рельсы в промерзшую землю.
При этом не стоит отрицать талант молодого предпринимателя. Он скрупулёзно изучил американский метод ускоренной прокладки железнодорожных путей и адаптировал его под русские реалии. В первую очередь это касалось организации работ. Поляков использовал метод разделения ответственности и децентрализации. Т.е. каждый подрядчик отвечал за определенный фронт работ, поставщики за сроки поставки требуемых материалов и т. д. Но при этом все нити правления в своих руках держал лично Поляков. Благодаря этому он лично получал по 80 копеек с каждого заработанного рубля, а его совокупная прибыль исчислялась миллионами. В результате почти из 8 тысяч верст железнодорожных путей, проложенных за 2 года (1867 — 1869), четверть приходилась на долю Полякова. При этом количество занятых на стройках молодого предпринимателя рабочих достигала 70 тысяч человек.
Но предприниматель прекрасно понимал, что конченый результат зависит не от количества, а от квалификации рабочих и инженеров. Он первым начал создавать отдельные высококвалифицированные бригады, которые перебрасывал с объекта на объект. Щедро платил грамотным инженерам, стимулировал профессиональный рост рабочих. Более того, немного позже Поляков профинансировал строительство и открытие первого в Российской империи технического училища для железнодорожников в городе Елец.
В итоге Поляков в 32 года получил статус «железнодорожного короля России» и был награжден орденом Святого Станислава II степени.
За свою жизнь, а умер Поляков в возрасте 50-ти лет, он проложил более 4 тысяч километров железных дорог. Часть из них функционирует и по ныне. А за скорость в строительстве и надежность построенных дорог Поляков в 1878 году получил высшую награду на знаменитой Всемирной выставке в Париже.
Толчок для развития Донбасса
Именно железная дорога, построенная Самуилом Поляковым, стала трамплином для дальнейшего стремительного развития Донбасса.
Она соединила районы, занятые сельским хозяйством, из Курской и Харьковской областей с Донбассом и Таганрогом. Это позволило доставлять продукцию в центр России, а также отправлять ее на экспорт через порты Черного и Азовского морей.
Также открытие Курско-Харьково-Азовской железной дороги дало толчок для стремительного развития угольной промышленности. Шахты начали открываться в районах станций Щербиновка, Магдалиновка, Никитовка, Горловка, Ханженково, Харцызск. Кроме того, соледобывающие предприятия появились в Славянске, огнеупорное и стекольное производство открыли в Константиновке и других городах Донбасса.
Согласно справочным данным Курско-Харьково-Азовская дорога была протяженностью 763 версты (813,9 километров). К дороге было приписано 108 паровозов, 167 пассажирских и 20 вагонов для перевозки багажа.
В пределах Донбасса протяжённость дороги составляла 332 версты (354 километра). Она делилась на 3 участка — Лозовая-Славянск, Славянск-Никитовка, Никитовка-Таганрог. Были построены грузовые и грузопассажирские станции Славянск, Краматорская, Константиновка, Никитовка, Ханженково, Таганрог.
Тут же в регион начали массово стекаться крестьяне и рабочие, которые надеялись начать здесь новую жизнь. Вокруг железнодорожных станций разрастались поселки, в последствие ставшие городами, а топографические названия тех лет сохранились и по сей день.
Кстати, с началом железнодорожного бума правительство России заявило о необходимости разработки железнодорожного законодательства, которое определяло список грузов, которые можно перевозить железной дорогой, условия транспортировки и т. д. Кроме того Министерство путей сообщений утвердило первые правила для проезда пассажиров. Так за безбилетный проезд «зайцев» штрафовали в двойном размере от стоимости билета. Были определены условия для перевозки птиц и собак. Также составили список предметов перевозку которых разрешали с соблюдением особых условий. В него вошли: порох, фосфор, легковоспламеняющиеся жидкости.
Стремительный рост угледобывающей промышленности выявил необходимость в расширении железнодорожного сообщения, что вылилось в строительство второй Донецкой магистрали по маршруту — Константиновка-Еленовка. Она получила название Константиновская железная дорога. Ее ввели в эксплуатацию в марте 1872 года. Она проходила по территории современного города Донецка. Кроме того, в эти же годы была
построена ветка, которая соединила станцию Юзово с металлургическим заводом «Новороссийского общества», основанного Джоном Юзом.
Покровитель Муз
Как оказалось, построенных в начале 1870-х годов железных дорог для развивающегося Донбасса было недостаточно. 22 апреля 1875 года Министерством путей сообщения было утверждено строительство Донецкой каменноугольной дороги. Она должна была соединить Ясиноватую, Никитовку, Бахмут, Дебальцево, Луганск, Зверево.
Концессию на ее строительство выиграл знаменитый российский промышленник и меценат Савва Мамонтов. Он также, как и Поляков был вхож в высокие правительственные кабинеты, что позволило ему без труда заполучить выгодный подряд. Мамонтов основал акционерное общество «Донецкая дорога», в котором играл ведущую роль.
Всего через 4 года первые ветки новой магистрали были сданы в эксплуатацию, а в 1882 году строительство дороги было завершено. Новая магистраль стала самой разветвленной железнодорожной сетью в мире. Ее протяженность превышала 500 километров. При этом металл для изготовления рельс для новой дороги Мамонтов покупал не у Юза, что было бы вполне логичным и экономически оправданным. Он заказывал исключительно сталь немецкого производства, мотивируя тем, что она намного качественнее.
Управление Донецкой каменноугольной дороги было расположено в Луганске. Недалеко от ж/д станции в 1880 году открыли первое в регионе железнодорожное техническое училище.
По данным историков в это время на «Донецкой дороге» работало 92 паровоза, вагонный парк насчитывал 2223 вагона различных типов.
Напомним, что в России Мамонтова до сих пор помнят не только как удачного промышленника, но и мецената. В его загородном имении в Абрамцево постоянно кипела светская жизнь. Там практически жили молодые художники и артисты, которым Мамонтов оказывал финансовую поддержку. Среди них был и 34-летний художник Виктор Васнецов.
Чтобы поддержать певца русской старины Мамонтов заказал ему 3 картины, которые по задумке мецената должны были украсить залы управления Донбасской каменноугольной железной дороги.
Картины были написаны в срок — это «Три царевны подземного царства», «Битва русских со скифами» и «Ковер-самолет». Сегодня они считаются признанной классикой русской живописи. Но тогда они не нашли должного понимания у представителей правления железной дороги — их попросту не оценили. Хотя они должны были стать символами новой железной дороги. Так, «Три царевны подземного царства» олицетворяли богатство недр Донбасса, «Битва скифов со славянами» — его прошлое, а «Ковер самолет» символизировал век новых скоростей, которые открывала железная дорога. В результате два полотна Мамонтов повесил в большой столовой в своем московском доме, а «Трех царевен подземного царства» купил брат Саввы Ивановича Мамонтова — Александр Иванович.
Сейчас эти шедевры украшают Государственный Русский музей в Петербурге («Битва скифов…»), Третьяковскую галерею («Три царевны…») и Горьковский художественный музей («Ковер самолет»).
«Донецкую железную дорогу» у Мамонтова скоро выкупило правительство Российской империи. А он к тому времени уже занимался другими проектами. Мамонтов мыслил совершенно другими масштабами, которые не укладывались в сознании его современников. Так, он буквально грезил строительством большого железнодорожного пути на Север. В результате после открытия первой железной дороги на Кольском полуострове меценат оказался уличен в махинациях. Чтобы залатать финансовые дыры он переводил деньги с одного своего предприятия в другое, тем самым якобы умножая капитал. В итоге он несколько месяцев провел в тюрьме. Уголовного наказания ему удалось избежать. Но его огромная промышленная и финансовая империя, в конце концов, разорилась.
Грандиозность замыслов Мамонтова современники оценили лишь с началом Первой мировой войны, когда Донбасс стал одним из ключевых промышленных регионов, да и Север стал намного ближе к России.
Отметим, что во второй половине XIX века промышленное строительство в Донбассе развивалось астрономическими темпами. Наряду c шахтами и заводами строились и железные дороги. В итоге к концу XIX века в регионе работало уже три железные дороги. Казенная — Екатерининская, имевшая протяженность 470 верст, и две частные — Донецкая каменноугольная и Курско-Харьковско-Азовская.
И тем не менее, этого для молодого промышленного края было явно недостаточно. И царское правительство в 1910 году приняло решение строить еще одну магистраль — Северо-Донецкую, для того чтобы увеличить вывоз угля в северо-западные регионы Российской империи.
На новой магистрали открыли 36 станций. Среди них такие известные, как Лиман, Святогорск, Яма, Нырково, Сентяновка, Родаково. На станциях Лиман, Краматорская, Нырково и Родаково построили паровозные депо. В результате этого строительства общая протяженность железнодорожных линий Донбасса в 1914 году составила уже 2500 верст.
Из рук в руки
Естественно, суровые годы Революции не прошли даром для железных дорог Донбасса. Историки приводят любопытный факт — за годы гражданской войны железнодорожные магистрали переходили из рук в руки противоборствующих сторон 19 раз!
Отметим, что железнодорожники Донбасса сыграли существенную роль в революционном движении и в конечной победе большевиков — немалая их заслуга. Местный пролетариат в том числе шахтеры и металлурги активно поддержали всеукраинскую забастовку железнодорожников летом 1918 года, чем внесли немалый вклад в свержение режима австро-немецких оккупантов и гетмана Скоропадского.
Дело в том, что тогда Донбасс оказался посередине между Украиной, которую оккупировали немецкие войска, белогвардейскими, красными, махновцами и другими силами, которые хотели получить доступ к природным богатствам региона.
Дело в том, что после заключения Брест-Литовского мира в начале 1918 года, который подписала делегация УНР и австро-германский блок, единственной законной властью на Украине объявили Центральную раду. При этом границы государства Киев не стесняясь расширил на Донбасс, Харьков и т.д, которые никакого исторического отношения к Украине не имели. Немцы тут же начали оккупацию этих земель под предлогом того, что они помогают установит законную власть в стране.
В это время в активную борьбу включился пролетариат Донбасса. На станции Гришино (Красноармейск) были сформированы три бронепоезда. В Луганске были отремонтированы и поставлены в строй еще три бронепоезда, свои бронепоезда построили пролетарии Краматорска и Лимана. Было это грозное оружие и у махновцев, которые на определенном этапе воевали на стороне красных. Правда не отставали и белогвардейские силы. В результате те месяцы гражданской войны многие историки называют «большой войной бронепоездов», ведь никакой другой тяжелой бронетехники в те годы практически не существовало.
В результате боевых действий до 50% паровозов в Донбассе в начале 1919 года требовали серьезного ремонта. Более того, были частично разобраны железнодорожные пути в районе Горловки, Очеретино, Луганска и т. д. Почти все железнодорожные мосты были уничтожены. А возведенные вместо них «времянки» просуществовали до второй половины 1920-х годов.
Отметим, что еще в 1918 году Северодонецкая железная дорога была национализирована. Вместо нее основали Донецкую железную дорогу с управлением в городе Харькове. И лишь в 1933 году Донецкая дорога была выделена в самостоятельную единицу — Южную железную дорогу. Ее управление перенесли из Харькова в Артемовск.
А восстановление старых железнодорожных путей и строительство новых началось практически сразу после окончания Гражданской войны.
К началу 1936 года были построены крупнейшие паровозные депо и станции сортировки — Красный Лиман-Север и Ясиноватая-Запад.
Но самым значимым моментом довоенного развития железных дорог стало строительство Московско-Донбасской железной дороги, которая была достроена в 1941 году. Это открыло прямой путь углям и другой продукции Донбасса в Москву и другие города России.
Впереди Стаханова
Естественно, предвоенные годы на железной дороге не обошло стороной и Стахановское движение. Самым знаменитым железнодорожником не только Донбасса, но и всей страны стал машинист Славянского депо Петр Фёдорович Кривонос. Он первым в 1935 году осуществил скоростное движение составов с углем повышенной массы.
Вся жизнь Петра Фёдоровича была связана с железной дорогой. Его отец работал столяром в паровозном депо, а мальчик, которого отец часто брал с собой на работу, с раннего детства буквально грезил поездами.
Свой трудовой путь он начал с помощника машиниста на Южно-Донбасской железной дороге. В возрасте немногим более 20 лет, молодому человеку вверили собственную паровозную бригаду. Долгое время он изучал технику и пришел к выводу, что существующая тогда практика снижать скорость состава перед подъемом наверх в корне неверна. В результате ряда экспериментов перед подъемом Кривонос начал ускорять паровоз. И 1 июня 1935 года молодой машинист установил всесоюзный рекорд — он провел состав, груженный углем (1750 тонн), со скоростью 32 километра в час, в то время как нормой считалась средняя скорость всего в 21 километр в час. В дальнейшем Кривонос улучшил свой рекорд достигая средней скорости движения до 47 километров.
Естественно, рекорд молодого машиниста, а Кривоносу на тот момент исполнилось 25 лет, на оставило без внимания правительство страны и журналисты. Передовики производства тогда не сходили с первых полос газет. И тем не менее, главным рекордсменом страны, в честь которого назвали движение передовиков производства стал шахтер Алексей Стаханов.
Оказалось, что этот вопрос решался на уровне высшего руководства страны с участием самого Сталина. В ходе обсуждения, собравшиеся пришли к выводу, что машинист
паровоза, это скорее второстепенная роль, так сказать обслуживающий персонал. А вот примером настоящего советского рабочего должен быть шахтер.
Правда Кривонос не был обделен вниманием руководства страны. Молодой машинист был награжден двумя орденами — орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени и за Кривоносм пожизненно закрепилось звание «Стаханов железных дорог».
За свои трудовые достижения и внедрение передовых методов труда Кривонос в первые же годы войны был назначен начальником Северо-Донецкой железной дороги. А после эвакуации машиниста назначили начальником Томской железной дороги. За своевременную доставку грузов для обеспечения фронта и в частности частей, сражавшихся за Сталинград, Петра Кривоноса наградили орденом Сувоврова II степени, который вручали лишь боевым офицерам, а вскоре присвоили звание Героя Социалистического Труда.
После освобождения Донбасса Кривонос вернулся домой восстанавливать родную железную дорогу. За это он был удостоен персонального звания «генерал-директор тяги I ранга». После этого он более 27 лет он возглавлял Юго-Западную железную дорогу.
Новая история Донецкой железной дороги
Естественно, что с первых же дней Великой Отечественной войны вся железная дорога стала на военные рельсы. Строились бронепоезда, предприятия железной дороги производили гранаты и взрывчатку. Отдельно стоит сказать об эвакуации добытого угля, который естественно вывозился поездами.
С начала оккупации война на железной дороге перешла на диверсионный лад. Партизаны повсеместно уничтожали железнодорожные пути, пускали под откосы вражеские эшелоны с техникой и живой силой.
Два года с 1941 по 1943 год железная дорога Донбасса находилась под немцами. Отступая фашисты не отставляли за собой буквально камня на камне. За годы оккупации на железной дороге Донбасса практически все мосты и стрелочные перегоны были разбиты, взорваны депо, ликвидирована вся инфраструктура. По данным историков всего было уничтожено более 8 тысяч километров путей, 1,5 тысячи мостов, 27 локомотивных депо, 8 вагонных депо, 400 зданий станций и вокзалов.
Восстановление разрушенного хозяйство началось с первых же дней освобождения Донбасса.
Уже в 1945 году общий объем работы железных дорог Донбасса достиг 60% от довоенного уровня. Через год после Победы началось строительство железнодорожного вокзала Донецка, который открыли уже в 1949 году.
С целью гармонизации системы управления в 1953 году Северо-Донецкую и Южно-Донецкую железные дороги объединили в одно предприятие — Донецкую железную дорогу. С этого времени началась новая эпоха развития магистрали.
В эти годы идет активное восстановление и новое строительство — начинают возводится теплоэлектростанции, в снабжении которых углем именно железная дорога играет первоочередную роль.
В июле 1969 года указом Верховного Совета Советского Союза Донецкая железная дорога награждена Орденом Ленина.
1970-е 1980-е годы прошли под знаменем глобальной электрификации железных дорог, которая на отдельных участках продолжалась вплоть до середины 2000-х годов.
Естественно, что боевые действия, которые с лета 2014 года идут в Донбассе нанесли железной дороге существенный урон. Разрушены отдельные железнодорожные узлы, остановлено движение по ряду направлений.
Тем не менее, работники железной дороги с достаточной долей оптимизма смотрят в будущее. Донецкая железная дорога переживала куда более сложные времена и каждый раз возрождалась.
Так будет и в этот раз, уверены железнодорожники.
Детская, но все по-взрослому
Говоря о Донецкой железной дороге нельзя не упомянуть об уникальном объекте — Детской железной дороге. Она также имеет свою историю, ведь первые вагоны по ней пошли еще в 1936 году.
Тогда Малая Южно-Донецкая дорога проходила через парк культуры и отдыха им. Щербакова. Ее протяженность составляла около 1 километра. И тем не менее, здесь было все по-взрослому.
Инициатором строительства детской «железки» выступили пионеры средней школы № 3. Они обратились в обком и горком партии, с предложением построить в городе дорогу для обучения будущих железнодорожников.
К открытию железной дороги подготовили 100 путейцев, 40 водителей вагонов, связистов, дежурных и начальников станции. Дорога имела все атрибуты взрослой железной дороги — здесь был вокзал с залом ожидания, железнодорожный мост, стрелки, семафоры и т. д. Магистраль насчитывала 2 станции «Орленок» и «Счастливое детство». Назвали железную дорогу в честь Сергея Кирова. В начале 1940-х годов планировалось модернизировать детскую «железку», увеличить количество станций и подвижной состав. Но война спутала все планы. В годы оккупации дорога им. Кирова была полностью разрушена и после Победы ее решили не восстанавливать.
Свое второе рождение Детская железная дорога получила 19 мая 1972 году благодаря инициативе Виктора Васильевича Приклонского, который руководил Донецкой железной дорогой с 1968 по 1981 годы.
Строительство Детской железной дороги началось в марте 1971 года в парке им. Ленинского комсомола практически на берегу Кальмиусского водохранилища. Она возводилась молодежью ударными темпами и была построена всего за один год.
Сегодня на дороге работают 2 станции — «Пионерская» и «Шахтерская», ее протяженность составляет 2 километра 100 метров. До 1990-х годов на Детской железной дороге работала и станция «Победа», но из-за кризиса тех лет ее закрыли.
Главная цель железной дороги — образовательная. За годы своего существования здесь прошли обучение более 45 тысяч юных железнодорожников, более 17 тысяч из них связали свою дальнейшую жизнь с железной дорогой.
Как вспоминал перед началом строительства Виктор Приклонский, детская железная дорога быстро окупит себя в плане подготовке квалифицированных кадров. Ведь в 1970-е дефицит работников на Донецкой железной дороге составлял более 20%.
Сегодня в составе Детской железной дороги 2 тепловоза и 5 вагонов. Обычно она работает с мая по октябрь. Но в 2022 году из-за боевых действий движение поездов на дороге впервые за многие годы не осуществлялось.