Эксперт прогнозирует острый дефицит рабочих рук в Ростовской области

С точки зрения эксперта, дефицит специалистов со средним образованием уже сегодня ощутим в отрасли информации и связи, транспортировки и хранения. И это объяснимо, ведь Ростовская область является крупным транспортным узлом. Нехватка кадров ощутима также в сфере здравоохранения и социальных услуг. По прогнозу, будет усиливаться и потребность в высококвалифицированных кадрах с высшим образованием.
«Интенсивное строительство на Дону формирует нехватку рабочих без специальной квалификации. Большое количество образовательных учреждений разного уровня и медицинских центров создает потребность в высококвалифицированных специалистах с высшим образованием. Значительное количество машиностроительных и обрабатывающих производств Ростовской области формирует дефицит инженерных кадров», - отмечает Татьяна Подольская.
Ключевой проблемой дефицита высококвалифицированных специалистов, по мнению собеседницы, является массовый отъезд самых подготовленных и мотивированных выпускников школ на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Высшие учебные заведения крупных столичных городов ориентированы на трудоустройство, поэтому выпускники уже не возвращаются в Ростов.
«Уровень зарплат молодых специалистов в Ростовской области на 30% ниже, чем в Москве. И если через семь-десять лет, к примеру, разработчик программного обеспечения сможет получать в столице совокупный ежемесячный доход в размере 378 тысяч рублей, то в регионе уровень оплаты труда такого специалиста значительно ниже — всего 206 тысяч рублей», — разъясняет Подольская.