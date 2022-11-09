Эксперт прогнозирует острый дефицит рабочих рук в Ростовской области

С точки зрения эксперта, дефицит специалистов со средним образованием уже сегодня ощутим в отрасли информации и связи, транспортировки и хранения. И это объяснимо, ведь Ростовская область является крупным транспортным узлом. Нехватка кадров ощутима также в сфере здравоохранения и социальных услуг. По прогнозу, будет усиливаться и потребность в высококвалифицированных кадрах с высшим образованием.