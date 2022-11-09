ГД отклонила инициативу о введении единого оператора цифровой рекламы

Законопроект о поправках в закон "О рекламе" появился 8 июля текущего года, а уже через неделю его приняли в первом чтении. Никакого предварительного обсуждения и никакой оценки регулирующего воздействия законопроекта при этом не было, передает bel.ru.
Суть инициативы сводилась к созданию единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, которому предоставлялись бы серьезные преференции по отношению к другим игрокам на рынке. В частности, единый оператор получал полномочия по разработке программного обеспечения, использование которого являлось бы обязательным для всех операторов наружной рекламы. Он также мог заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и транспорте, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Помимо этого, единый оператор получал рекламные объекты на срок 30 и более лет без торгов и без получения разрешений на установку и эксплуатацию. При этом он был бы не обязан соблюдать требования отраслевых техстандартов и законодательство об охране культурного наследия.
Отмечается, что почти единственным обоснованием появления единого оператора было обеспечение национальной безопасности. Однако законопроект по факту создавал условия для формирования в отрасли искусственной монополии за счет интересов всех остальных участников рынка. Последние попадали бы в прямую зависимость от одной организации и могли быть в короткие сроки выдавлены с рынка, так как оказывались бы в неравных конкурентных условиях с монополистом.
Таким образом, благодаря усилиям властей и предпринимателей лоббисты законопроекта проиграли. Резко против выступили бизнес-ассоциации – РСПП, “Опора”, “Деловая Россия”, не говоря уже о Союзе операторов наружной рекламы. Качественную оценку регулирующего воздействия сделали экономисты МГУ и РАНХиГС. Большую роль сыграл доклад «Минченко консалтинг», описывающий действия лоббистов и предупреждавший о негативных вторичных эффектах законопроекта. Из депутатов, которые с самого начала выступали против монополизации, стоит отметить лидеров оппозиционных фракций Алексея Нечаева, Сергея Миронова, Леонида Слуцкого, Геннадия Зюганова, вице-спикера Владислава Даванкова, руководителей и зампредов комитетов Госдумы. В защиту регионов, направивших более 60 негативных отзывов, выступил и глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Важно, что в итоге законопроект был рекомендован к отклонению по инициативе спикера парламента Вячеслава Володина. Стоит отметить и позицию “Единой России”, которая построила конструктивный диалог с другими фракциями.
Как отметил глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, руководство Госдумы показало свою самостоятельность, и, несмотря на свое доминирующее положение в парламенте, партия ЕР оказалась готова прислушиваться к разумным доводам со стороны оппозиции и участников рынка.