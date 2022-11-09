ГД отклонила инициативу о введении единого оператора цифровой рекламы

Суть инициативы сводилась к созданию единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, которому предоставлялись бы серьезные преференции по отношению к другим игрокам на рынке. В частности, единый оператор получал полномочия по разработке программного обеспечения, использование которого являлось бы обязательным для всех операторов наружной рекламы. Он также мог заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и транспорте, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Помимо этого, единый оператор получал рекламные объекты на срок 30 и более лет без торгов и без получения разрешений на установку и эксплуатацию. При этом он был бы не обязан соблюдать требования отраслевых техстандартов и законодательство об охране культурного наследия.