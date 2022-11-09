Гуляющий по центру дороги мужчина напугал водителей в Ростове-на-Дону

На улице Красноармейской в центре дороги появился мужчина, который шел по разделительной полосе. На плотный поток машин он не обращал внимания.
Из-за этого автомобилисты сигналили прохожему, но он не реагировал. Местные жители предположили, что он был пьяным.
«Бесстрашный тип», — заявили пользователи в комментариях.
«Может он поспорил с кем», — пишут ростовчане.
«Он же никого не трогал, скорее всего, какая-то трагедия произошла», — предположили горожане.
Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.