rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гуляющий по центру дороги мужчина напугал водителей в Ростове-на-Дону

9 ноября 05:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону мешал проезду автомобилей мужчина, который шел по центру проезжей части, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

На улице Красноармейской в центре дороги появился мужчина, который шел по разделительной полосе. На плотный поток машин он не обращал внимания.

Из-за этого автомобилисты сигналили прохожему, но он не реагировал. Местные жители предположили, что он был пьяным.

Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

 

«Бесстрашный тип», — заявили пользователи в комментариях.

«Может он поспорил с кем», — пишут ростовчане.

«Он же никого не трогал, скорее всего, какая-то трагедия произошла», — предположили горожане.

Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.

Читайте также:
Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-ДонуАвтохам в Ростове показал средний палец автобусу с силовиками и потом очень пожалелЧерез детскую площадку хотел срезать путь автохам в Ростове, но застрял
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12