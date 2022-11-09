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Концессию на модернизацию трамвайной сети в Ростове могут подписать до конца года

9 ноября 08:17
Фото: Яндекс.Карты
Трамвайная остановка в Ростове
В Ростове в ноябре или начале декабря проведут внеочередное заседание Гордумы, посвященное финальной стадии обсуждения концессии о модернизации трамвайной сети за 62 миллиарда рублей, об этом сообщили на заседании в администрации города.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в ноябре или декабре в Ростове проведут внеочередное заседание городской Думы. Глава администрации обратил внимание на то, что речь пойдет о концессионном соглашении города, и напомнил, что до заключения договора инициативу нужно будет поставить на дофинансирование.

«Сегодня подведут итоги [прим.редакции — по концессии], у нас определен победитель по участию в инвестиционной инициативе по строительству трамвая и модернизации трамвайной сети. Нам дается 30 суток, по закону, на заключение самой концессии, соответственно, мы должны это сделать при наличии финансирования», — объяснил Алексей Логвиненко. 

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Сити-менеджер добавил, что когда город определит лимиты финансирования, будет запрошено еще одно заседание Гордумы, на котором предусмотрят 1% софинансирования. 

Ранее стало известно, что в Ростове проведут общественные обсуждения для строительства новой транспортной сети на проспекте Нагибина. 

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