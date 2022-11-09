Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в ноябре или декабре в Ростове проведут внеочередное заседание городской Думы. Глава администрации обратил внимание на то, что речь пойдет о концессионном соглашении города, и напомнил, что до заключения договора инициативу нужно будет поставить на дофинансирование.
«Сегодня подведут итоги [прим.редакции — по концессии], у нас определен победитель по участию в инвестиционной инициативе по строительству трамвая и модернизации трамвайной сети. Нам дается 30 суток, по закону, на заключение самой концессии, соответственно, мы должны это сделать при наличии финансирования», — объяснил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил, что когда город определит лимиты финансирования, будет запрошено еще одно заседание Гордумы, на котором предусмотрят 1% софинансирования.
Ранее стало известно, что в Ростове проведут общественные обсуждения для строительства новой транспортной сети на проспекте Нагибина.