Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в ноябре или декабре в Ростове проведут внеочередное заседание городской Думы. Глава администрации обратил внимание на то, что речь пойдет о концессионном соглашении города, и напомнил, что до заключения договора инициативу нужно будет поставить на дофинансирование.