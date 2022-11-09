rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Логвиненко инициировал заседание Гордумы о модернизации ростовского трамвая

9 ноября 14:33
Фото: Alexander Roumega/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Трамвай в Ростове
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко озвучил инициативу внеочередного созыва депутатов городской Думы по вопросам выделения финансирования для заключения концессионного соглашения на расширенном планерном совещании.

Во время встречи затронули тему модернизации и инфраструктуры трамвая.  Сегодня станут известны результаты конкурса на заключение концессионного соглашения о модернизации и создании необходимой инфраструктуры в границах города.

Согласно федеральному закону, у города будет 30 дней на то, чтобы принять решение о заключении этого соглашения. Оно зависит от софинансирования: для города это 1% от федеральных средств.

Поэтому сити-менеджер обратился к председателю городской Думы Зинаиде Неярохиной с инициативой внеочередного созыва депутатов в случае такой необходимости. На нем и планируется предусмотреть финансирование концессионной инициативы  ООО «Синара ГТР Ростов-на-Дону».

«Это важный момент не только для  развития транспортной инфраструктуры, но и для экономики нашего города в целом», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, что всего планируется построить более 103,8 километра трамвайных путей, два новых современных депо, а также закупить не менее 61 единиц трамваев для работы на городских маршрутах.

#Анна Петрова#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12