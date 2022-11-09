Логвиненко инициировал заседание Гордумы о модернизации ростовского трамвая

Во время встречи затронули тему модернизации и инфраструктуры трамвая. Сегодня станут известны результаты конкурса на заключение концессионного соглашения о модернизации и создании необходимой инфраструктуры в границах города.
Согласно федеральному закону, у города будет 30 дней на то, чтобы принять решение о заключении этого соглашения. Оно зависит от софинансирования: для города это 1% от федеральных средств.
Поэтому сити-менеджер обратился к председателю городской Думы Зинаиде Неярохиной с инициативой внеочередного созыва депутатов в случае такой необходимости. На нем и планируется предусмотреть финансирование концессионной инициативы ООО «Синара ГТР Ростов-на-Дону».
«Это важный момент не только для развития транспортной инфраструктуры, но и для экономики нашего города в целом», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, что всего планируется построить более 103,8 километра трамвайных путей, два новых современных депо, а также закупить не менее 61 единиц трамваев для работы на городских маршрутах.