Митрополит уточнил, что основной задачей священнослужителей является помощь людям. По его словам, церковь выступает против насилия и за мир.
«Согласие между людьми наступит в том случае, когда будет мир внутри каждого. Необходимо перестать быть порочными. Отсутствие мира — это следствие греховной жизни общества», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Меркурия.
Он добавил, что человек с оружием не должен поднимать его на слабого. В целом митрополит выразил мнение, что церковь не должна давать оценки в подобных вопросах.
«Священнику нужно сделать так, чтобы военный или гражданский всегда чувствовал в себе человеческое достоинство. Чтобы он не превращался в животное, которым руководят только инстинкты», — говорится в публикации со ссылкой на высказывание митрополита.
Отмечается, что он не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к спецоперации.
Ранее ростовские священники отправились на военно-медицинскую подготовку.