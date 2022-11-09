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«Человек не должен превращаться в животное»: ростовский митрополит о роли священников

9 ноября 06:59
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит Меркурий

Митрополит Ростовской области Меркурий рассказал о роли церкви в зоне СВО на Украине

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что церковь не должна заниматься политическими высказываниями.

Митрополит уточнил, что основной задачей священнослужителей является помощь людям. По его словам, церковь выступает против насилия и за мир.

«Согласие между людьми наступит в том случае, когда будет мир внутри каждого. Необходимо перестать быть порочными. Отсутствие мира — это следствие греховной жизни общества», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Меркурия.

Он добавил, что человек с оружием не должен поднимать его на слабого. В целом митрополит выразил мнение, что церковь не должна давать оценки в подобных вопросах.

Ростовские священники отправились на военно-медицинскую подготовку
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«Священнику нужно сделать так, чтобы военный или гражданский всегда чувствовал в себе человеческое достоинство. Чтобы он не превращался в животное, которым руководят только инстинкты», — говорится в публикации со ссылкой на высказывание митрополита.

Отмечается, что он не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к спецоперации.

Ранее ростовские священники отправились на военно-медицинскую подготовку.

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#Илья Протвинов#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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