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Могилы на кладбище в Ростовской области стали копать на главной дороге

9 ноября 14:49
Фото: Telegram-канал «Батайск город»
В Батайске на кладбище «Красный сад» на главной дороге якобы стали копать новые могилы, сообщили очевидцы.

Telegram-канал «Батайск город» пишет, что перекопана главная дорога якобы для новых могил. Теперь здесь невозможно подъехать.

Кроме того, нет въезда на кладбище со стороны улицы Совхозной. По словам очевидцев, в случае пожара спецтранспорт не сможет сюда попасть.

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«Дорога не просто разбита — ее вовсе нет. Нарыты могилы, а подойти невозможно», — жалуются посетители.

Пользователи в комментариях назвали это позором. Официальной информации на эту тему не поступало, она уточняется. 

Ранее жителей Ростова не пускают на кладбища со своими оградками и памятниками.

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#Илья Протвинов#Кладбище#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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