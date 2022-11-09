Могилы на кладбище в Ростовской области стали копать на главной дороге

Telegram-канал «Батайск город» пишет, что перекопана главная дорога якобы для новых могил. Теперь здесь невозможно подъехать.
Кроме того, нет въезда на кладбище со стороны улицы Совхозной. По словам очевидцев, в случае пожара спецтранспорт не сможет сюда попасть.
«Дорога не просто разбита — ее вовсе нет. Нарыты могилы, а подойти невозможно», — жалуются посетители.
Пользователи в комментариях назвали это позором. Официальной информации на эту тему не поступало, она уточняется.
Ранее жителей Ростова не пускают на кладбища со своими оградками и памятниками.