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Не перепутай: аграрии в Ростовской области выдавали баранов за коров

9 ноября 12:11
Фото: 1MI

Аграрии из Ростовской области выдавали баранов за коров

В Ростовской области продовольственная компания попалась на нарушении ветеринарных правил, сообщает Россельхознадзор.

Продовольственная компания «Русагро» попалась на нарушении ветеринарных правил. В ведомстве уточнили, что предприятие во время производства продуктов из говядины частично использовало баранину. К тому же, шкуры баранов приравнивались в компании к коровьим.

Также сотрудникам Россельхознадзора удалось выяснить, что «Русарго» поставляло на рынок непроверенную мясную продукцию.

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Материалы о выявленных нарушения уже переданы в природоохранную прокуратуру, МВД и управление ветеринарии по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Монголию из Ростовской области отправили 33 спортивных лошади.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Животные#Сельское хозяйство
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