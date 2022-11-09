Продовольственная компания «Русагро» попалась на нарушении ветеринарных правил. В ведомстве уточнили, что предприятие во время производства продуктов из говядины частично использовало баранину. К тому же, шкуры баранов приравнивались в компании к коровьим.
Также сотрудникам Россельхознадзора удалось выяснить, что «Русарго» поставляло на рынок непроверенную мясную продукцию.
Материалы о выявленных нарушения уже переданы в природоохранную прокуратуру, МВД и управление ветеринарии по Ростовской области.
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