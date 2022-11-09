«Цербер», так же как и «Кентавр», является ответвлением «омикрона». Впервые «Цербер» был обнаружен в июле этого года. Уже в сентябре его выявили у европейских пациентов, а в конце октября о первых заразившихся в России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.