Что такое штамм «Цербер» и откуда он взялся
«Цербер», так же как и «Кентавр», является ответвлением «омикрона». Впервые «Цербер» был обнаружен в июле этого года. Уже в сентябре его выявили у европейских пациентов, а в конце октября о первых заразившихся в России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
О случаях обнаружения «Цербера» в Ростовской области официальной информации пока не поступало. Однако ростовские врачи полагают, что именно распространение «Цербера» может привести к седьмой волне коронавируса в регионе уже в конце ноября.
Насколько заразен и опасен «Цербер»
Профилактика «Цербера» и вакцинация
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что способы защиты от коронавируса остаются прежними. Важно регулярно мыть руки, носить маски в общественных местах и, разумеется, вакцинироваться.
С последним пунктом у Ростовской области есть проблемы, так как, согласно недавним опросам, каждый второй житель региона выступил против обязательной вакцинации. Четверть опрошенных работодателей региона признались, что не принимают никаких мер для профилактики вирусных заболеваний на своих предприятиях.
Также на фоне спада заболеваемости обязательную вакцинацию и карантин отменили и сами власти в Ростовской области. Между тем медики продолжают вести разъяснительную работу с населением, призывая всех вакцинироваться и ревакцинироваться.
Как Ростовская область готовится к седьмой волне коронавируса и «Церберу»
Ориентируясь на спад заболеваемости ковидом, в начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, отменяющее действие сразу нескольких документов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией в регионе. В частности, отменены обязательная вакцинация, карантин в соцучреждениях, также в области снят запрет с религиозных обрядом и церемоний с участием людей.
Медики же продолжают бдительно следить за коронавирусной инфекцией и ее последствиями. В ростовских поликлиниках активно ведется углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме, и тех, кто до сих пор не может оправиться после перенесенного заболевания.
«Пациентов с коронавирусом сейчас уже практически нет», — заверяют ростовские терапевты.