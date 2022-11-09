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Особо опасен: что готовит ростовчанам новый штамм коронавируса «Цербер»

9 ноября 06:51
Фото: wikimedia.org

Новый штамм коронавируса "Цербер". Когда ожидать новую волну ковида в Ростове

Только недавно на спад в Ростове пошла шестая волна ковида, связанная со штаммом «Кентавр». Теперь ростовчан атакует другая разновидность вируса — «Цербер». Чем он опасен, какие имеет симптомы, и как ему можно противостоять в материале RostovGazeta.

Что такое штамм «Цербер» и откуда он взялся

«Цербер», так же как и «Кентавр», является ответвлением «омикрона». Впервые «Цербер» был обнаружен в июле этого года. Уже в сентябре его выявили у европейских пациентов, а в конце октября о первых заразившихся в России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О случаях обнаружения «Цербера» в Ростовской области официальной информации пока не поступало. Однако ростовские врачи полагают, что именно распространение «Цербера» может привести к седьмой волне коронавируса в регионе уже в конце ноября.

Насколько заразен и опасен «Цербер»

«Цербер», в отличие от своих предшественников, обладает способностью ускользать от антител к коронавирусу, выработанных в результате предыдущего заболевания или вакцинации. Также он очень заразен и обладает высокой контагиозностью.
 
Однако врачи полагают, что антител все равно должно хватить, если не для защиты от самого заражения, то хотя бы от тяжелого лечения болезни. Коллективный иммунитет населения и вакцинация позволят избежать мощного подъема заболеваемости, как это было в случае того же «омикрона».
Фото: 1MI
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Симптомы «Цербера» 
 
«Цербер» проявляется у пациентов такими же симптомами, как и другие разновидности «омикрона». Среди самых распространенных: озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах, боль в горле и насморк. Также у многих пациентов «Церберу» сопутствуют диарея, тошнота и рвота.
 
Однако врачи заверяют, что новый штамм будет переноситься гораздо быстрее и легче своих предшественников. До госпитализации дело будет доходить только в случае серьезных сопутствующих хронических заболеваний у больного.
 
Как лечить «Цербер»
 
При первых симптомах острой респираторной инфекции необходимо сразу обратиться к врачу. В поликлинике же можно сдать тест на ковид, который определит, каким штаммом вируса вы заразились. 
 
Лечение подбирается индивидуально под каждого пациента в зависимости от симптомов и сопутствующих болезней. Медики рекомендуют при «Цербере» пить много воды и следить за температурой. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как это может привести к ухудшению состояния. 
 
Фото: 1MI
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Профилактика «Цербера» и вакцинация

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что способы защиты от коронавируса остаются прежними. Важно регулярно мыть руки, носить маски в общественных местах и, разумеется, вакцинироваться.

С последним пунктом у Ростовской области есть проблемы, так как, согласно недавним опросам, каждый второй житель региона выступил против обязательной вакцинации. Четверть опрошенных работодателей региона признались, что не принимают никаких мер для профилактики вирусных заболеваний на своих предприятиях. 

Также на фоне спада заболеваемости обязательную вакцинацию и карантин отменили и сами власти в Ростовской области. Между тем медики продолжают вести разъяснительную работу с населением, призывая всех вакцинироваться и ревакцинироваться. 

Фото: 1MI

Как Ростовская область готовится к седьмой волне коронавируса и «Церберу»

Ориентируясь на спад заболеваемости ковидом, в начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, отменяющее действие сразу нескольких документов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией в регионе. В частности, отменены обязательная вакцинация, карантин в соцучреждениях, также в области снят запрет с религиозных обрядом и церемоний с участием людей.

Медики же продолжают бдительно следить за коронавирусной инфекцией и ее последствиями. В ростовских поликлиниках активно ведется углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме, и тех, кто до сих пор не может оправиться после перенесенного заболевания.

«Пациентов с коронавирусом сейчас уже практически нет», — заверяют ростовские терапевты.

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