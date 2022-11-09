Прокурор Ростова Олег Фрикель доложил, что подконтрольное ему ведомство регулярно поступают жалобы на ларьки рядом с автобусными остановками. Проверки, которые затем проводит прокуратура, выявляют, что эти точки продаж установлены незаконно. Более того, в час пик они создают угрозу для горожан.
Фрикель рассказал, что прокуратура направляла в управление торговли Ростова акты, предписывающие убрать ларьки, однако работа по их демонтажу не проводится в должной мере.
Глава управления торговли Константин Тихонов возразил, заявив, что работа о демонтажу павильонов ведется. Чиновники уже убрали незаконные самовольно установленные ларьки. Теперь демонтируют торговые точки, разрешение на установку которых давали власти. Таких ларьков в Ростове больше 20. Однако до конца года Тихонов пообещал, что все они будут демонтированы.
Ранее ростовчане выступили против торговли в подземных переходах.