Глава управления торговли Константин Тихонов возразил, заявив, что работа о демонтажу павильонов ведется. Чиновники уже убрали незаконные самовольно установленные ларьки. Теперь демонтируют торговые точки, разрешение на установку которых давали власти. Таких ларьков в Ростове больше 20. Однако до конца года Тихонов пообещал, что все они будут демонтированы.