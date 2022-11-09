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Прокуратура потребовала убрать в Ростове ларьки с автобусных остановок

9 ноября 13:38
Фото: 1MI
Ларек
Ростовская прокуратура потребовала убрать ларьки с остановок общественного транспорта, об этом стало известно на расширенной планёрке в мэрии.

Прокурор Ростова Олег Фрикель доложил, что подконтрольное ему ведомство регулярно поступают жалобы на ларьки рядом с автобусными остановками. Проверки, которые затем проводит прокуратура, выявляют, что эти точки продаж установлены незаконно. Более того, в час пик они создают угрозу для горожан.

Фрикель рассказал, что прокуратура направляла в управление торговли Ростова акты, предписывающие убрать ларьки, однако работа по их демонтажу не проводится в должной мере.

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Глава управления торговли Константин Тихонов возразил, заявив, что работа о демонтажу павильонов ведется. Чиновники уже убрали незаконные самовольно установленные ларьки. Теперь демонтируют  торговые точки, разрешение на установку которых давали власти. Таких ларьков в Ростове больше 20. Однако до конца года Тихонов пообещал, что все они будут демонтированы.

Ранее ростовчане выступили против торговли в подземных переходах.

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#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Прокуратура
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