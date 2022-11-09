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Резкие похолодания начнутся в Ростовской области с 15 ноября

9 ноября 05:49
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале следующей недели начнутся похолодания и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода


В среду, 9 ноября, температура составит 9 градусов и будет облачно. В следующие два дня воздух должен прогреться до 10 градусов. 

На выходных усилится ветер до шести метров в секунду, а температура не поменяется. Осадков в эти дни не ожидается. 

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В понедельник, 14 ноября, должен начаться дождь. Вероятность этого события составляет 56%. 

А во вторник, 15 числа, температура не поднимется выше двух градусов. Ночью она станет еще ниже - около нуля градусов.

Ранее из-за дождя затопило рынок «Восточный» вместе с магазинами и товаром. Продавцы хотели самостоятельно отвести воду, но ее было слишком много.

 

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды#Илья Протвинов
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