В среду, 9 ноября, температура составит 9 градусов и будет облачно. В следующие два дня воздух должен прогреться до 10 градусов.
На выходных усилится ветер до шести метров в секунду, а температура не поменяется. Осадков в эти дни не ожидается.
В понедельник, 14 ноября, должен начаться дождь. Вероятность этого события составляет 56%.
А во вторник, 15 числа, температура не поднимется выше двух градусов. Ночью она станет еще ниже - около нуля градусов.
Ранее из-за дождя затопило рынок «Восточный» вместе с магазинами и товаром. Продавцы хотели самостоятельно отвести воду, но ее было слишком много.