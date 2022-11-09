«Ростелеком» предлагает операторам связи «сервис защиты» — ГОСТ VPN

— Важное преимущество нашего сервиса в том, что мы предоставляем его по уже хорошо проверенной и отработанной сервисной модели, которая гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ.