«Ростелеком» предлагает операторам связи «сервис защиты» — ГОСТ VPN

Разработчиком сервиса является российская компания «РТК-Солар» (национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью). Сервис «ГОСТ VPN» способен организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах, при этом четко следуя требованиям российского законодательства.
Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этой цели используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).
Кроме того, «ГОСТ VPN» позволяет расширить продуктовую линейку самих операторов связи, поскольку теперь они сами могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей собственным заказчикам. Например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли, медицины и т. д.
Главными преимуществами сервиса являются, во-первых, снижение расходов на средства СКЗИ, а во-вторых, оптимизация штата службы информационной безопасности компании. Но при этом «Ростелеком» сохраняет за собой контроль и ответственность за выполнение требований регуляторов.
— Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — рассказывает вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.
— Важное преимущество нашего сервиса в том, что мы предоставляем его по уже хорошо проверенной и отработанной сервисной модели, которая гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ.
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