Ростовчане заявили, что их удивили обыски в полиции и дело о 40-миллионной взятке

Ранее 1Rnd писал, что обыски прошли в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции города. Издание говорило о задержании замначальника отдела.
Официальных комментариев пока не было, они уточняются. Но в Интернете начались обсуждения этой темы, в которых участвуют местные жители.
«40 миллионов… Слов нет…», — пишут ростовчане.
«Вот это взятки у борцов с коррупцией. На кого же у них дело заведено?», — удивились местные жители.
«Пчелы против меда — классика жанра», — говорится в комментариях.
«Никогда такого не было и вот опять», — заявляют пользователи.