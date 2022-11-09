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Ростовчане заявили, что их удивили обыски в полиции и дело о 40-миллионной взятке

9 ноября 04:54
Фото: 1MI
В полиции Таганрога, по данным СМИ, прошли обыски по делу о получении взятки 40-миллионов рублей, что вызвало бурные обсуждения в Интернете.

Ранее 1Rnd писал, что обыски прошли в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции города. Издание говорило о задержании замначальника отдела.

Официальных комментариев пока не было, они уточняются. Но в Интернете начались обсуждения этой темы, в которых участвуют местные жители.

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«40 миллионов… Слов нет…», — пишут ростовчане.

«Вот это взятки у борцов с коррупцией. На кого же у них дело заведено?», — удивились местные жители.

«Пчелы против меда — классика жанра», — говорится в комментариях.

«Никогда такого не было и вот опять», — заявляют пользователи.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Взятка#Происшествия
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