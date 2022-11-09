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Ростовская область лидирует по стоимости земель под частные дома

9 ноября 11:23
Фото: 1MI

Ростовская область вышла в лидеры по России из-за стоимости земли под частные дома

В Ростовской области оказались одни из самых дорогих участков, предназначенных для жилищного строительства, говорится в исследовании Avito.

Стоимость участка в донском регионе составляет около 1,29 миллиона рублей. В список самых дорогих также попали Крым (1,95 млн), Кубань (1,6 млн), Подмосковье (1,2 млн). 

За год спрос и предложения увеличились на 1%. Стоимость выросла на 20% по итогам третьего квартала. 

По информации портала, продолжается тренд, начавшийся во время пандемии. Местные жители ищут способы больше проводить время на природе. 

Ранее ростовчане стали массово сдавать свои квартиры после начала частичной мобилизации.

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Не изменились цены только в Омской и Смоленской областях. 

Что касается земель сельхозназначения, то в среднем по России участок стоит 449 тысяч рублей. Ростовская область снова попала в топ-5 с ценником 700 тысяч рублей. 

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#Илья Протвинов#Цена#Земля#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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