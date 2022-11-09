Ростовская область попала в топ-10 самых трезвых регионов в России

Область вошла в топ-10 субъектов по наименьшему употреблению алкоголя. Главными показателями при расчетах стали продажи алкоголя.
Статистку собрали за третий квартал 2022 года. Донской регион оказался на 10 месте в стране и на втором в ЮФО. В последнем случае лидирует Калмыкия.
Рейтинг прокомментировал глава Минздрава региона Юрий Кобзев и выразил надежду, что все больше людей будут задумываться о необходимости отказа от вредных привычек и приверженности ЗОЖ. Сам рейтинг составляют в рамках нацпроекта «Демография».
Ранее в Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 млн рублей.