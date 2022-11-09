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Ростовская область попала в топ-10 самых трезвых регионов в России

9 ноября 12:53
Фото: 1MI
Жители Ростовской области одними из самых малопьющих в стране, сообщили в правительстве региона.

Область вошла в топ-10 субъектов по наименьшему употреблению алкоголя. Главными показателями при расчетах стали продажи алкоголя.

Статистку собрали за третий квартал 2022 года. Донской регион оказался на 10 месте в стране и на втором в ЮФО. В последнем случае лидирует Калмыкия.

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Рейтинг прокомментировал глава Минздрава региона Юрий Кобзев и выразил надежду, что все больше людей будут задумываться о необходимости отказа от вредных привычек и приверженности ЗОЖ. Сам рейтинг составляют в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее в Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 млн рублей.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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