Ростовская область попала в топ-10 самых трезвых регионов в России

Рейтинг прокомментировал глава Минздрава региона Юрий Кобзев и выразил надежду, что все больше людей будут задумываться о необходимости отказа от вредных привычек и приверженности ЗОЖ. Сам рейтинг составляют в рамках нацпроекта «Демография».