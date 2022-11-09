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Ростовский историк подставил под сомнение убийство древлян княгиней Ольгой

9 ноября 17:53
Фото: wikipedia.org
Кандидат исторических наук Андрей Кореневский рассказал о проблематике изучения русского Средневековья.

Кандидат исторических наук, преподаватель Андрей Кореневский в день памяти преподобного Нестора Летописца рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются историки, изучающие русское Средневековье. Дело в том, что до наших дней дошло мало источников о тех временах. Основным из них является «Повесть временных лет», составленная Нестором Летописцем.

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Однако историк заметил, что в это произведение во многом вплетены христианские легенды и фольклорные рассказы. Поэтому нельзя воспринимать как достоверный факт сюжет о мести княгини Ольги древлянам, ведь он созвучен скандинавской легенде о сожжении незадачливых сватов Сигрид Гордой. Также Кореневский обратил внимание, что летописный рассказ о смерти князя Олега от укуса змеи очень схож с сагой о скандинавском правителе Одде Стреле. 

Ранее RostovGazeta рассказывала об известных женщинах дореволюционного Ростова.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#История
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