Однако историк заметил, что в это произведение во многом вплетены христианские легенды и фольклорные рассказы. Поэтому нельзя воспринимать как достоверный факт сюжет о мести княгини Ольги древлянам, ведь он созвучен скандинавской легенде о сожжении незадачливых сватов Сигрид Гордой. Также Кореневский обратил внимание, что летописный рассказ о смерти князя Олега от укуса змеи очень схож с сагой о скандинавском правителе Одде Стреле.