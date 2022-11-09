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Ростовский врач рассказал, чем и для кого опасен новый мутант коронавируса «Цербер»

9 ноября 12:09
Фото: 1MI
Темпы распространения «Цербера» на четверть выше в сравнении с «омикроном». Новый штамм коронавируса представляет опасность для людей с хроническими заболеваниями, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Штамм коронавируса «Цербер» — BQ.1 обнаружен в июле 2022 года. По словам медиков, опасность «Цербера» заключается в быстроте его распространения.

«Это свойство объясняется мутацией шиповидного белка вируса, благодаря чему он легче проникает в организм», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По его словам, симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней после заражения, и очень схожи с «омикроном». Заболевшие сталкиваются с признаками вирусной интоксикации, свойственной большинству ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, озноб, головная и мышечные боли, затрудненное дыхание, потеря вкуса и запаха.

«При „Цербере“ ярко выражено першение в горле. У большинства заболевших этот симптом становится преобладающим», — подчеркивает доктор.

Также не исключены тошнота, рвота и понос.

«Такие признаки гастрита и энтероколита впервые проявились еще у «омикрона», — уточняет врач.

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Однако, по словам медиков, установить заражение штаммом «Цербер» лишь по симптомам недуга невозможно. Пациенты обязательно должны пройти тестирование, которое призвано прервать цепочку передачи вируса.

Фото: 1MI

«Заболевание переносится легко. «Цербер» не опускается в легкие. Пневмоний сегодня практически не наблюдается. Однако постковидный синдром после болезни длится недели три. Это усталость, кашель, пищеварительные нарушения. Возможно, выпадение волос, - констатирует доктор. - Опасность новый штамм представляет для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, которые обостряются».


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Поэтому доктора рекомендуют ростовчанам не дожидаться развития болезни. При малейших симптомах недомогания советуют обращаться в фильтр поликлиники и оформлять больничный.

«Ведь помимо медикаментозного лечения, заболевшему важно ограничить физические нагрузки и обеспечить отдых», - рекомендует врач.

Ростовские медики сходятся во мнении, что новые штаммы коронавируса не увеличивают показатель смертности. А это свидетельствует о том, что ковид переходит в разряд обычных сезонных заболеваний.

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