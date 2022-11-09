По его словам, симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней после заражения, и очень схожи с «омикроном». Заболевшие сталкиваются с признаками вирусной интоксикации, свойственной большинству ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, озноб, головная и мышечные боли, затрудненное дыхание, потеря вкуса и запаха.