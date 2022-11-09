Штамм коронавируса «Цербер» — BQ.1 обнаружен в июле 2022 года. По словам медиков, опасность «Цербера» заключается в быстроте его распространения.
«Это свойство объясняется мутацией шиповидного белка вируса, благодаря чему он легче проникает в организм», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По его словам, симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней после заражения, и очень схожи с «омикроном». Заболевшие сталкиваются с признаками вирусной интоксикации, свойственной большинству ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, озноб, головная и мышечные боли, затрудненное дыхание, потеря вкуса и запаха.
«При „Цербере“ ярко выражено першение в горле. У большинства заболевших этот симптом становится преобладающим», — подчеркивает доктор.
Также не исключены тошнота, рвота и понос.
«Такие признаки гастрита и энтероколита впервые проявились еще у «омикрона», — уточняет врач.
Однако, по словам медиков, установить заражение штаммом «Цербер» лишь по симптомам недуга невозможно. Пациенты обязательно должны пройти тестирование, которое призвано прервать цепочку передачи вируса.
«Заболевание переносится легко. «Цербер» не опускается в легкие. Пневмоний сегодня практически не наблюдается. Однако постковидный синдром после болезни длится недели три. Это усталость, кашель, пищеварительные нарушения. Возможно, выпадение волос, - констатирует доктор. - Опасность новый штамм представляет для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, которые обостряются».
Поэтому доктора рекомендуют ростовчанам не дожидаться развития болезни. При малейших симптомах недомогания советуют обращаться в фильтр поликлиники и оформлять больничный.
«Ведь помимо медикаментозного лечения, заболевшему важно ограничить физические нагрузки и обеспечить отдых», - рекомендует врач.
Ростовские медики сходятся во мнении, что новые штаммы коронавируса не увеличивают показатель смертности. А это свидетельствует о том, что ковид переходит в разряд обычных сезонных заболеваний.