Специалист отметила, что опасными могут быть и купленные грибы. С особой осторожностью стоит покупать грибы вдоль трасс и на рынках. Небезопасными могут быть и грибы в магазинах. Ростовчанам рекомендуют внимательно смотреть на целостность грибов и их упаковки, а также на сроки хранения.