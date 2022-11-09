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С начала грибного сезона десятки ростовчан обратились в больницу с отравлениями

9 ноября 14:59
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксировано порядка 20 случаев отравления дикорастущими грибами, сообщила врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» Диана Федорченко.

С начала года в Ростовской области зафиксировано 20 отравлений грибами. Врач-эпидемиолог Диана Федорченко пояснила «Дон 24», что регион не является грибным. На безопасность грибов здесь также негативно влияет теплый и сухой климат. Чаще всего в регионе под видом съедобных произрастают ядовитые грибы. Их употребление вызывает серьезные пищевые отравления, порой заканчивающиеся летальным исходом.

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Специалист отметила, что опасными могут быть и купленные грибы. С особой осторожностью стоит покупать грибы вдоль трасс и на рынках. Небезопасными могут быть и грибы в магазинах. Ростовчанам рекомендуют внимательно смотреть на целостность грибов и их упаковки, а также на сроки хранения.

Ранее сообщалось, что число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год.

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