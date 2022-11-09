С начала года в Ростовской области зафиксировано 20 отравлений грибами. Врач-эпидемиолог Диана Федорченко пояснила «Дон 24», что регион не является грибным. На безопасность грибов здесь также негативно влияет теплый и сухой климат. Чаще всего в регионе под видом съедобных произрастают ядовитые грибы. Их употребление вызывает серьезные пищевые отравления, порой заканчивающиеся летальным исходом.
Специалист отметила, что опасными могут быть и купленные грибы. С особой осторожностью стоит покупать грибы вдоль трасс и на рынках. Небезопасными могут быть и грибы в магазинах. Ростовчанам рекомендуют внимательно смотреть на целостность грибов и их упаковки, а также на сроки хранения.
Ранее сообщалось, что число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год.