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Спасатели Ростовской области развернули пункты обогрева для водителей на пути в Крым

9 ноября 06:41
Фото: donland.ru
Пункты обогрева на трассе А-280
В Ростовской области спасатели создали площадки для обогрева на двух стоянках сбора автоколонн, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти рассказали, что ко вторнику, 8 ноября, на площадках для формирования автоколонн в Крым на трассе А-280 начали работать пункты обогрева водителей. 

Водители грузовых автомобилей, вынужденные ожидать своей очереди для сухопутного проезда в Крым и новые субъекты Российской Федерации, находятся на стоянках в течение некоторого времени, а потому для них на площадках оборудовали палаточные лагеря с местами на 130 автомобилей. 

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Во всех лагерях несут круглосуточное дежурство сотрудники поисково-спасательной службы, а сами стоянки оснащены бензогенераторами, тепловыми пушками и кроватями для отдыха водителей.

Власти сообщают, что в будущем места стоянок хотят расширить для размещения до тысячи автомобилей. 

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