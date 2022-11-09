Водители грузовых автомобилей, вынужденные ожидать своей очереди для сухопутного проезда в Крым и новые субъекты Российской Федерации, находятся на стоянках в течение некоторого времени, а потому для них на площадках оборудовали палаточные лагеря с местами на 130 автомобилей.