Власти рассказали, что ко вторнику, 8 ноября, на площадках для формирования автоколонн в Крым на трассе А-280 начали работать пункты обогрева водителей.
Водители грузовых автомобилей, вынужденные ожидать своей очереди для сухопутного проезда в Крым и новые субъекты Российской Федерации, находятся на стоянках в течение некоторого времени, а потому для них на площадках оборудовали палаточные лагеря с местами на 130 автомобилей.
Во всех лагерях несут круглосуточное дежурство сотрудники поисково-спасательной службы, а сами стоянки оснащены бензогенераторами, тепловыми пушками и кроватями для отдыха водителей.
Власти сообщают, что в будущем места стоянок хотят расширить для размещения до тысячи автомобилей.