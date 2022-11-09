Специалисты Модульбанка консультируют по вопросам вступления в реестр IT-компаний

Кроме того, для пользователей Модульбухгалтерии первая консультация будет бесплатная.
Для IT-компаний вступление в реестр открывает доступ к льготам, которые предоставляет государственная программа поддержки. Среди самых востребованных можно назвать льготные ставки налога на прибыль, они составят 0 процентов, страховых взносов - 7,6 процента, кредиты с пониженной ставкой до 3 процентов годовых и запрет на проведение налоговых проверок. Сотрудники компании тоже получат существенные бонусы — возможность получения льготной ипотеки, иностранные граждане смогут трудоустроится в компанию с IT-статусом по упрощенному порядку, а военнообязанные получить отсрочку от призыва на военную службу, пишет newsnn.ru.
Первым и необходимым условием для получения статуса IT-компании - подающий заявку должен быть юридическим лицом. Требования к бизнесу для получения статуса достаточно строгие, но благодаря консультациям от специалистов Модульбанка процесс аккредитации значительно упростится.
“Когда к нам обращается клиент, мы рассказываем ему о критериях, которым его компания должна соответствовать. Есть разные нюансы: когда компания была зарегистрирована, есть ли у нее собственное программное обеспечение. Мы указываем на то, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий нужно будет придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем”, — прокомментировал управляющий директор Модульбанка Никита Константинов.
Он так же отметил востребованность услуги. По мнению Константинова, попасть в реестр предприниматели стремятся, потому что статус открывает перед их бизнесом возможность получения серьезных налоговых льгот. Он отдельно отметил, что программа, кроме прочего, дает возможность как сотрудникам, так и самому директору получить отсрочку от мобилизации.