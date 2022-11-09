Специалисты Модульбанка консультируют по вопросам вступления в реестр IT-компаний

Кроме того, для пользователей Модульбухгалтерии первая консультация будет бесплатная.



Для IT-компаний вступление в реестр открывает доступ к льготам, которые предоставляет государственная программа поддержки. Среди самых востребованных можно назвать льготные ставки налога на прибыль, они составят 0 процентов, страховых взносов - 7,6 процента, кредиты с пониженной ставкой до 3 процентов годовых и запрет на проведение налоговых проверок. Сотрудники компании тоже получат существенные бонусы — возможность получения льготной ипотеки, иностранные граждане смогут трудоустроится в компанию с IT-статусом по упрощенному порядку, а военнообязанные получить отсрочку от призыва на военную службу, пишет newsnn.ru.