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Суд в Ростове оставил в силе приговор Жоре Хачунцу за кражу из «самолета Судного дня»

9 ноября 12:27
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор Жоре Хачунцу за кражу оборудования из самолета Ил-80, решение принял Ростовский облсуд.

Напомним, что первоначально приговор 37-летнему фигуранту вынесли в июле. Его приговорили к четырем годам колонии и обязали возместить 2,7 миллиона рублей.

Суд установил, что Хачунц пробрался в самолет на территории авиазавода и украл аппаратуру. После этого и возбудили уголовное дело, после чего огласили решение. Осужденный с этим не согласился и попытался оспорить.

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По информации «Ъ-Юг», обжалованный приговор в следующей инстанции не изменился. Суд оставил в силе четыре года заключения.

Добавим, что самолет может выступать командным пунктом на случай ядерной войны. Его называют «самолетом Судного дня».

 

 

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#Самолет#Кража#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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