Напомним, что первоначально приговор 37-летнему фигуранту вынесли в июле. Его приговорили к четырем годам колонии и обязали возместить 2,7 миллиона рублей.
Суд установил, что Хачунц пробрался в самолет на территории авиазавода и украл аппаратуру. После этого и возбудили уголовное дело, после чего огласили решение. Осужденный с этим не согласился и попытался оспорить.
По информации «Ъ-Юг», обжалованный приговор в следующей инстанции не изменился. Суд оставил в силе четыре года заключения.
Добавим, что самолет может выступать командным пунктом на случай ядерной войны. Его называют «самолетом Судного дня».