Умная система «Люся» обеспечивает фермерам лучшие цены

Какая главная проблема считается наиболее актуальной для сельхозпроизводителей?
Основной проблемой является стоимость, по которой у них предлагают приобрести урожай. У «Юга Руси» есть прямые контракты с покупателями во многих регионах мира. Это позволяет сразу же реагировать на изменение стоимости на иностранных рынках и транслировать в свою закупочную цену.
Получается, что «Люся» может давать цену выше рынка. Но владельцы сельскохозяйственной продукции должны держать в системе актуальные предложения по стоимости и объему. Именно в этом случае алгоритм предложит лучшую цену.
Процесс продажи сельхозпродукции отнимает много времени и требует большого числа документов. Помогает ли «Люся» ускорить и упростить этот процесс?
Да, по сравнению с обычным форматом работы сейчас все происходит в три раза быстрее. А время, как известно — деньги. Сельхозтоваропроизводители работают через личный кабинет, куда загружают документы для сделки.
А при работе с электронной цифровой подписью (ЭЦП) никуда не нужно везти бумажные экземпляры первичной бухгалтерской и договорной документации. Также нет необходимости ждать несколько дней проверки и везти бумаги обратно. Личный кабинет можно завести на сайте югруси24.рф.
Что по срокам оплаты?
Если все делать через личный кабинет и использовать электронный документооборот, то оплата по договору придет на следующий день после поставки.
Сложно ли работать с этой системой?
Работать в личном кабинете и получать лучшую цену довольно просто, так как он понятен каждому. Это не сложнее, чем работать в «Госуслугах».
При появлении вопросов можно обратиться в техническую поддержку 8 800 500 29 79. А за каждым участником системы «Люся» закрепляется персональный менеджер, который поможет в решении любых вопросов.
ООО «МЭЗ Юг Руси». Реклама
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