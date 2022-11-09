Умная система «Люся» обеспечивает фермерам лучшие цены

Основной проблемой является стоимость, по которой у них предлагают приобрести урожай. У «Юга Руси» есть прямые контракты с покупателями во многих регионах мира. Это позволяет сразу же реагировать на изменение стоимости на иностранных рынках и транслировать в свою закупочную цену.