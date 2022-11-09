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Умная система «Люся» обеспечивает фермерам лучшие цены

9 ноября 10:33
Фото: 1MI
В Ростовской области внедренная в компании «Юг Руси» умная система закупки сельхозпродукции позволяет дать фермерам лучшие цены, сообщила исполнительный директор компании Лариса Сулацкая.

Какая главная проблема считается наиболее актуальной для сельхозпроизводителей?

 Основной проблемой является стоимость, по которой у них предлагают приобрести урожай. У «Юга Руси» есть прямые контракты с покупателями во многих регионах мира. Это позволяет сразу же реагировать на изменение стоимости на иностранных рынках и транслировать в свою закупочную цену. 

 Получается, что «Люся» может давать цену выше рынка. Но владельцы сельскохозяйственной продукции должны держать в системе актуальные предложения по стоимости и объему. Именно в этом случае алгоритм предложит лучшую цену.

 Процесс продажи сельхозпродукции отнимает много времени и требует большого числа документов. Помогает ли «Люся» ускорить и упростить этот процесс? 

 Да, по сравнению с обычным форматом работы сейчас все происходит в три раза быстрее. А время, как известно — деньги. Сельхозтоваропроизводители работают через личный кабинет, куда загружают документы для сделки. 

 А при работе с электронной цифровой подписью (ЭЦП) никуда не нужно везти бумажные экземпляры первичной бухгалтерской и договорной документации. Также нет необходимости ждать несколько дней проверки и везти бумаги обратно. Личный кабинет можно завести на сайте югруси24.рф.  

Лариса Сулацкая
Фото: «Юг Руси»

 Что по срокам оплаты?

 Если все делать через личный кабинет и использовать электронный документооборот, то оплата по договору придет на следующий день после поставки. 

 Сложно ли работать с этой системой?

 Работать в личном кабинете и получать лучшую цену довольно просто, так как он понятен каждому. Это не сложнее, чем работать в «Госуслугах». 

При появлении вопросов можно обратиться в техническую поддержку 8 800 500 29 79. А за каждым участником системы «Люся» закрепляется персональный менеджер, который поможет в решении любых вопросов.

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#Анна Петрова
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