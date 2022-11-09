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В Монголию из Ростовской области отправили 33 спортивных лошадей

9 ноября 11:24
Фото: 1MI
С территории Ростовской области в Монголию доставили спортивных лошадей, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Первоначально животные прошли ветеринарный контроль в пункте оформления «Ростовский». Все мероприятия успели провести в октябре.

«Животные оказались клинически здоровыми. Их выпустили с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных», — заявили в управлении.

Отмечается, что всего отправили в Монголию 33 лошадей.

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Ранее лошадь сбросила жокея на ипподроме в Ростове, наездник получил серьезные травмы. Этот случай определили, как производственную травму.

До этого суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом.


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Животные#Происшествия
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