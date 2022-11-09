В Монголию из Ростовской области отправили 33 спортивных лошадей

Первоначально животные прошли ветеринарный контроль в пункте оформления «Ростовский». Все мероприятия успели провести в октябре.
«Животные оказались клинически здоровыми. Их выпустили с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных», — заявили в управлении.
Отмечается, что всего отправили в Монголию 33 лошадей.
Ранее лошадь сбросила жокея на ипподроме в Ростове, наездник получил серьезные травмы. Этот случай определили, как производственную травму.
До этого суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом.