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В Москве на 14% подешевели новостройки премиального класса

9 ноября, 11:33
Эксперты рассказали, что премиум-сегмент стал единственным на рынке столичных новостроек, потерявшим в цене за последний год.

Согласно данным газеты “Известия”, цена апартаментов и квартир снизилась на 14% (с 51,4 млн рублей до 44,4 млн).  Причиной стало снижение стоимости квадрата и уменьшение площади.

В настоящее время отдельное помещение в новостройках премиум-класса достигает площади 77,8 квадратов. В сентябре данный показатель составлял 90 квадратных метров.

Динамика цен в премиальных новостройках не совпадает с тем, как меняется стоимость недвижимости в других сегментах рынка недвижимости Москвы. Средняя стоимость квартиры и апартаментов эконом- и комфорт-класса выросла за 12 месяцев на 4%, в бизнес-классе – на 6%, в элитном и делюкс-сегментах – на 17%, а в Новой Москве – на 15%.

При этом отмечается, что премиум-классом в последнее время фактически уравняли с бизнес-классом, со средней площадью квартир 60 квадратов. При этом в премиуме средняя площадь – 100 квадратов.

Меняется и архитектурный облик зданий, в премиум-классе строится больше высоток, что позволяет снижать цену. Также строится больше студий и однокомнатных квартир. Всё это может привести к формированию новых классов жилья или пересмотру старых стандартов.

#Светлана Павлова
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