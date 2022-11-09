В Москве на 14% подешевели новостройки премиального класса

Динамика цен в премиальных новостройках не совпадает с тем, как меняется стоимость недвижимости в других сегментах рынка недвижимости Москвы. Средняя стоимость квартиры и апартаментов эконом- и комфорт-класса выросла за 12 месяцев на 4%, в бизнес-классе – на 6%, в элитном и делюкс-сегментах – на 17%, а в Новой Москве – на 15%.