Начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак отчитался о проделанной в октябре работе. По его словам, общее количество преступлений уменьшилось более чем на 16%.
За месяц задержали 62 преступников, находящихся в розыске. На данный момент остается найти еще 425 человек.
В целом в Ростове стали меньше совершать краж, мошенничеств и грабежей. Вместе с этим задержали двух убийц, 22 грабителей и пять человек, совершивших угоны.
Кроме того, удалось поймать членов этнической преступной группировки, которые занимались кражами в магазинах и ресторанах. Они успели совершить два тяжких преступления.
Напомним, что в Ростовской области совершили более 43,5 тысячи преступлений с начала 2022 года.