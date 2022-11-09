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В Ростове-на-Дону не могут разыскать скрывшихся 425 преступников

9 ноября 07:45
Фото: 1MI
Кинолог с собакой
В Ростове-на-Дону в розыске находятся 425 человек, совершивших преступления, прозвучало на заседании в мэрии.

Начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак отчитался о проделанной в октябре работе. По его словам, общее количество преступлений уменьшилось более чем на 16%.

За месяц задержали 62 преступников, находящихся в розыске. На данный момент остается найти еще 425 человек.

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В целом в Ростове стали меньше совершать краж, мошенничеств и грабежей. Вместе с этим задержали двух убийц, 22 грабителей и пять человек, совершивших угоны.

Кроме того, удалось поймать членов этнической преступной группировки, которые занимались кражами в магазинах и ресторанах. Они успели совершить два тяжких преступления.

Напомним, что в Ростовской области совершили более 43,5 тысячи преступлений с начала 2022 года.

 

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступление#Происшествия
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