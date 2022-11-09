Сити-менеджер обратился к главе управления торговли Константину Тихонову, заметив, что хотя незаконных ларьков год от года, по отчетам, становится все меньше, проблема с незаконной торговлей остается актуальной. Легализация части таких объектов, по словам главы администрации, пополняет бюджет Ростова на 200 миллионов рублей ежегодно, однако есть места, где подобных торговых точек не может быть по умолчанию. Он призвал усилить контроль за НТО, в частности теми «блуждающими» торговыми точками, которые занимаются реализацией высокомаржинальной и контрафактной продукции.