Сити-менеджер обратился к главе управления торговли Константину Тихонову, заметив, что хотя незаконных ларьков год от года, по отчетам, становится все меньше, проблема с незаконной торговлей остается актуальной. Легализация части таких объектов, по словам главы администрации, пополняет бюджет Ростова на 200 миллионов рублей ежегодно, однако есть места, где подобных торговых точек не может быть по умолчанию. Он призвал усилить контроль за НТО, в частности теми «блуждающими» торговыми точками, которые занимаются реализацией высокомаржинальной и контрафактной продукции.
«Сегодня в Ростове изымается контрафакта достаточно много<…> Сигареты продаются на каждом углу, и мы знаем, что половина из них — контрафакт. Мы много делали рейдов по рынкам, не всегда, конечно, полиция приезжает своевременно. Ларьки закрываются, люди убегают — эффекта никакого, через два дня они снова будут там стоять», — рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко, попросив усилить контроль за незаконной торговлей, провести собрание с сотрудниками ОБЭП и полиции, чтобы эффективнее бороться с незаконными павильонами с табачной продукцией.
Глава администрации также возмутился, что у незаконных торговцев не изымают продукцию, и они могут торговать дальше, на что Константин Тихонов ответил, что сотрудники управления не имеют таких полномочий, и это возможно осуществить только на совместных рейдах полиции.
Ранее в Ростове рассказали, откуда прибывает контрафактная табачная продукция.