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В Ростове заключенному в СИЗО пытались передать пачку соли с телефоном внутри

9 ноября 09:40
Фото: ГУФСИН РФ по Ростовской области
В Ростове обвиняемому в СИЗО пытались передать телефон через пачку соли, об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Сотрудники ГУФСИН рассказали, что соль с необычными «добавками» пытались пронести на территорию СИЗО-5 4 ноября. Однако сотрудники изолятора проверили посылку и изъяли из коробки экстра йодированной соли кнопочный мобильный телефон.

Теперь по факту происшествия проводится проверка. 

В Ростовской области в СИЗО пытались передать мед с наркотиками
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Между тем, напоминаем, что в последнее время для передачи обвиняемым наркотиков и средств связи стали часто использовать продукты питания, так, например, в СИЗО пытались передать коржи для тортов со спрятанными между ними телефонами.

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