Сотрудники ГУФСИН рассказали, что соль с необычными «добавками» пытались пронести на территорию СИЗО-5 4 ноября. Однако сотрудники изолятора проверили посылку и изъяли из коробки экстра йодированной соли кнопочный мобильный телефон.
Теперь по факту происшествия проводится проверка.
Между тем, напоминаем, что в последнее время для передачи обвиняемым наркотиков и средств связи стали часто использовать продукты питания, так, например, в СИЗО пытались передать коржи для тортов со спрятанными между ними телефонами.