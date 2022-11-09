В Ростовской области распространяют ориентировку на мужчину, подозреваемого в пяти эпизодах изнасилования, сообщает «Дон 24». Ориентировка издается от лица МВД России по региону, уточняет издание, однако официальных комментариев от ведомства на этот счет не поступало.
Известно, что разыскиваемый якобы подозревается в нападении на девушек. Все пять эпизодов происходили в Лиховском районе города Каменск-Шахтинский. В издании сообщили о трех нападения на девушек 25, 26 и 27 октября этого года. В СМИ подчеркнули, что эти эпизоды могут быть связаны с двумя другими изнасилованиями, случившимися 2 ноября. Также сообщается, что одной из жертв насильника не исполнилось и 16 лет.
Жители Каменск-Шахтинского сообщают, что в злосчастном микрорайоне следственные действия проводят полицейские. Круглосуточно патрулируются улицы поселка.
Согласно ориентировке, нападавшему на вид около 35 лет. Его рост составляет порядка 175 сантиметров. Он имеет плотное телосложение. Жертвы маньяки обратили внимание на то, что от его руки сильно пахли копченой рыбой. Также на мужчине не было нижнего белья.
Ранее RostovGazeta писала материал о том, кто в Ростовской области убивает молодых девушек и почему люди заговорили о маньяке.