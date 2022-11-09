Известно, что разыскиваемый якобы подозревается в нападении на девушек. Все пять эпизодов происходили в Лиховском районе города Каменск-Шахтинский. В издании сообщили о трех нападения на девушек 25, 26 и 27 октября этого года. В СМИ подчеркнули, что эти эпизоды могут быть связаны с двумя другими изнасилованиями, случившимися 2 ноября. Также сообщается, что одной из жертв насильника не исполнилось и 16 лет.