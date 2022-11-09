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В Ростовской области скоро могут упразднить пять судов

9 ноября 11:51
Фото: 1MI
В Ростовской области свою работу могут прекратить сразу четыре районных и один городской суды, соответствующий документ рассмотрят в Заксобрании региона.

Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона об упразднении в регионе пяти судов: четырех районных и одного городского. Парламентарии обосновали инициативу небольшим количеством дел, которые рассматривают в этих делах. Для повышения качества работы судебной власти предлагается объединить слабо загруженные суды и перераспределить судей. В таком случае получится разделить судей по специализациям — на уголовных и гражданских.

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Если соответствующий закон вступит в силу, то в Мартыновском районе Ростовской области появится пункт Семикаракорского суда, в Орловском районе — Пролетарского, а в Целинском районе — Егорлыкского. Также упразднены будут Песчанокопский районный и Сальский городской суды. Вместо них создадут Сальский районный суд с опорным пунктом в Песчанокопском районе.

Ранее сообщалось, что в Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку.

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