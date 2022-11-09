Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона об упразднении в регионе пяти судов: четырех районных и одного городского. Парламентарии обосновали инициативу небольшим количеством дел, которые рассматривают в этих делах. Для повышения качества работы судебной власти предлагается объединить слабо загруженные суды и перераспределить судей. В таком случае получится разделить судей по специализациям — на уголовных и гражданских.