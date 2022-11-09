Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона об упразднении в регионе пяти судов: четырех районных и одного городского. Парламентарии обосновали инициативу небольшим количеством дел, которые рассматривают в этих делах. Для повышения качества работы судебной власти предлагается объединить слабо загруженные суды и перераспределить судей. В таком случае получится разделить судей по специализациям — на уголовных и гражданских.
Если соответствующий закон вступит в силу, то в Мартыновском районе Ростовской области появится пункт Семикаракорского суда, в Орловском районе — Пролетарского, а в Целинском районе — Егорлыкского. Также упразднены будут Песчанокопский районный и Сальский городской суды. Вместо них создадут Сальский районный суд с опорным пунктом в Песчанокопском районе.
Ранее сообщалось, что в Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку.