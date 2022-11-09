В среду, 9 ноября, в Минтранспорте объявили о старте работ по строительству Западной хорды, которая обеспечит вывод транзитного транспорта за границы Ростова-на-Дону. Общая протяженность дороги составит 12 километров, на весь объем работ выделили свыше 15 миллиардов рублей, из которых освоили более 950 миллионов рублей.