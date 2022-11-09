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В Ростовской области приступили к строительству Западной хорды

9 ноября 11:23
Фото: Миндортранс Ростовской области
0 км Западной хорды в Ростове
В Ростовской области приступили к строительству завершающего участка Ростовского транспортного кольца — Западной хорды, об этом сообщили в пресс-службе донского Министерства транспорта.

В среду, 9 ноября, в Минтранспорте объявили о старте работ по строительству Западной хорды, которая обеспечит вывод транзитного транспорта за границы Ростова-на-Дону. Общая протяженность дороги составит 12 километров, на весь объем работ выделили свыше 15 миллиардов рублей, из которых освоили более 950 миллионов рублей. 

Первый замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин уверен, что строительство транспортного объекта станет катализатором развития прилегающих к хорде территорий и обеспечит транспортное сообщение Левенцовского и Кумженского микрорайонов с другими частями города. 

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Кроме того власти сообщают, что весной 2023 года предстоит провести работы по переустройства территорий, попадающих в зону строительства. 

Ранее жители ближайших населенных пунктов рассказали, с какими проблемами столкнулись после открытия участка Северного обхода.

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